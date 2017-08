Ondanks beloften van de industrie siert Dora nog altijd de koekjesdoos

IJsjes van prinses Elsa van Frozen, koekjes van kinderidool Dora. Je vindt ze nog steeds in de supermarkt, terwijl de levensmiddelenbranche eind vorig jaar toezegde de kinderidolen van de verpakkingen van ongezond voedsel te halen.

Lees verder na de advertentie

We wachten nog altijd tot de le­vens­mid­de­len­in­du­strie in actie komt Carolien Martens, Alliantie Stop Kindermarketing

“We wachten nog altijd tot de levensmiddelenindustrie in actie komt”, zegt Carolien Martens van de Alliantie Stop Kindermarketing. De marketing draagt volgens de alliantie bij aan overgewicht bij kinderen. “Deze stap moet nu gezet worden om kinderen beter te beschermen.”

Als het gaat om kindermarketing mag er sinds 2005 al geen reclame worden gemaakt voor ongezond voedsel die gericht is op kinderen van 12 jaar en jonger. Of het nu gaat om een televisiespotje, een reclameposter of een filmpje op YouTube. Dit heeft de levensmiddelenindustrie zichzelf opgelegd.

Grote uitzondering Maar er is een grote uitzondering op deze regel. Op de verpakking van het product en in de winkel is marketing gericht op kinderen namelijk wel toegestaan. En daar is ondanks de toezegging van eind vorig jaar nog geen verandering in gekomen. Hoe dat komt? In een schriftelijke reactie stelt de FNLI, de belangenclub van de levensmiddelenindustrie, dat met staatssecretaris Martin van Rijn is gesproken over ‘de intentie’ om het gebruik van kinderidolen op verpakkingen te beperken. Maar deze beperking staat mogelijk op gespannen voet met de vrije concurrentie tussen bedrijven en het vrije verkeer van goederen binnen de EU, zegt de FNLI. “We hebben daar onderzoek naar gedaan en zijn naar aanleiding daarvan nu bezig met vervolgonderzoek”, zegt een woordvoerder van de FNLI. Meer kan ze er niet over zeggen.

Criteria Er is nog een andere belangrijke uitzondering op de regels die de sector zichzelf oplegde. Marketing mag wél als deze gericht is op kinderen van 7 tot en met 12 jaar voor producten die voldoen aan voedingscriteria die de levensmiddelenbranche zelf heeft opgesteld. “Zo mag er voor bepaalde soorten frisdrank, chips, koekjes en ijsjes nog steeds reclame worden gemaakt”, zegt Martens van de Alliantie Stop Kindermarketing. De alliantie wil dat er alleen nog maar kindermarketing mag worden gebruikt bij producten die vallen binnen de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum, zegt Martens. “De producten die daarbuiten vallen en waarvoor nog steeds reclame gemaakt mag worden, bevatten meer zout, suiker en verzadigd vet en minder essentiële voedingsstoffen.” Dit laatste is geen bewering van de alliantie, maar een conclusie uit een rapport dat het Voedingscentrum in februari uitvoerde in opdracht van het ministerie. Op tumtummetjes staan geen blije gezichtjes meer, maar gewoon tumtummetjes Een woordvoerder van de Plus Maar belangrijker: het Voedingscentrum concludeert in het rapport dat kinderen beter beschermd kunnen worden tegen reclame voor ongezonde producten door een hogere leeftijdsgrens, striktere voedingskundige criteria en een terughoudender beleid van producenten op sociale media. De Alliantie Stop Kindermarketing wil met deze conclusie de politiek zo ver krijgen dat kindermarketing nog verder wordt ingeperkt.

Neutrale verpakking Ondertussen zijn er supermarkten die zelf al hun huismerk onder handen hebben genomen, zoals Plus. “Het was nog een hele operatie om de veertig producten aan te passen”, zegt een woordvoerder. Inmiddels heeft de supermarktketen bijna alle producten een neutrale verpakking gegeven. “Zo staan er op tumtummetjes geen blije gezichtjes meer, maar gewoon tumtummetjes.” Plus was ook van plan om leveranciers van A-merken aan te moedigen om hetzelfde te doen, maar dat blijkt lastig. “We stellen het wel aan de orde, maar het is nu eenmaal geen wettelijke verplichting.” En het A-merk niet verkopen, dat gaat Plus een stap te ver.

In de fout Elf bedrijven hebben zich niet gehouden aan de reclame-regels voor voedingsmiddelen gericht op kinderen. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). Vorig jaar gingen nog 23 bedrijven in de fout. Het is de laatste keer dat de FNLI de monitoring doet. De Tweede Kamer wil namelijk dat dit in de toekomst wordt gedaan door een onafhankelijke partij.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.