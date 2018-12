Omwonenden pleiten voor tragere groei van Schiphol

Een paar weken voordat de Omgevingsraad Schiphol de minister moet adviseren over de toekomst van de luchthaven, is er onduidelijkheid over het standpunt van omwonenden. Eisen ze dat Schiphol krimpt, willen ze een stop op de groei of vinden ze het prima als Schiphol van 2021 groeit tot 525.000 vliegbewegingen in 2030?

Die onduidelijkheid wordt ontkend door Matt Poelmans, een van de onderhandelaars namens bewoners in de Omgevingsraad Schiphol. Ook is er volgens hem geen onenigheid tussen onderhandelaars en achterban. “Het vliegmonster moet getemd, daarover zijn wij omwonenden het eens.”

In de Omgevingsraad Schiphol zitten behalve omwonenden ook vertegenwoordigers van de luchtvaartsector en het regionale bestuur. Samen moeten ze het eens worden over de toekomst van de luchthaven.

Het liefst zien omwonenden dat Schiphol krimpt. Poelmans wijst erop dat het aantal mensen dat hinder ondervindt sinds 2008 is toegenomen. Daarom zou het volgens omwonenden gerechtvaardigd zijn om het aantal starts en landingen terug te dringen. Schiphol erkent dat het aantal ernstig gehinderden is toegenomen, maar volgens de luchthaven blijft die hinder binnen de normen.

Omwonenden zien dat anders. Vandaar ook dat ze de voorlopige milieueffectrapportage (mer) die Schiphol eind november publiceerde, naar de prullenbak verwijzen. “Die sjoemel-mer moet van tafel”, zegt Poelmans. Volgens de concept-mer zou het aantal vliegbewegingen dankzij stiller vliegende vliegtuigen mogen groeien tot 540.000 vliegbewegingen per jaar in 2023.

Nu geldt er tot 2021 nog een vliegplafond van 500.000 starts en landingen per jaar. Volgens de omwonenden moeten er andere berekeningen voor de mer worden gebruikt. “Als je goed rekent, kom je uit op een maximale groei tot 525.000 vliegbewegingen in 2030. Dat is minder groei over een langere periode.”

En zo is dus de verwarring over het standpunt van omwonenden ontstaan, legt Poelmans uit. “We hebben er alleen op gewezen dat dit de ruimte is die er zou zijn, als je de mer wel netjes uitvoert. Dat betekent niet dat wij die groei willen.”Wat voor omwonenden dan wel de inzet is bij de onderhandelingen met de luchtvaartsector en regionale bestuurders? “We willen het liefst krimp, maar dat is niet realistisch. Ons voorstel is om het huidige vlieg­plafond te handhaven tot 2023 als het Nederlandse luchtruim opnieuw is ­ingedeeld.”

De vraag is hoe hard de deadline is voor het advies van de Omgevingsraad

Voor zo’n stop op de groei lijkt de maatschappelijke en politieke steun een stuk groter dan een paar jaar geleden. Niet in de laatste plaats omdat er steeds meer aandacht is voor de grote hoeveelheid CO2 die het vliegverkeer uitstoot. Het maakt de onderhandelingspositie van de omwonenden in de Omgevingsraad een stuk sterker.

Knoop Misschien juist daarom lijkt de kans klein dat er voor de Kerst een eenduidig advies uit de Omgevingsraad Schiphol komt. Dat omwonenden, regionale bestuurders en de luchtvaartsector het voor die tijd eens worden, lijkt welhaast onmogelijk. Poelmans geeft dat ook toe. “Al blijven we hopen dat het lukt.” De vraag is hoe hard de deadline is voor het advies van de Omgevingsraad. Volgens Poelmans valt dat wel mee. “De huidige afspraken over de groei van Schiphol lopen pas eind 2020 af. We hebben dus nog wel even de tijd om het eens te worden.” Minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat moet toch een luchthavenverkeersbesluit nemen? Zonder advies van de Omgevingsraad zou zij zo maar op eigen houtje de knoop kunnen doorhakken over de toekomst van Schiphol. Poelmans ziet dat niet gebeuren. “Dat kan ze pas doen als er een echte mer is, die bovendien is goedgekeurd door een onafhankelijke commissie. Voorlopig is er slechts sprake van een concept-mer zonder officiële status.”

Schiphol in zee verbetert de leefkwaliteit van bijna een miljoen mensen. Het verplaatsen van Schiphol naar de Noordzee, een oud plan dat nu weer actueel is, levert nieuwe huizen op en verlost bewoners van geluidsoverlast. Guus Berkhout, emeritus hoogleraar geluid aan de TU Delft, is er daarom enthousiast over.

