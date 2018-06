Omstreden N-term kan bij eindexamen net dat tiende punt schelen

Duizenden scholieren wachten vandaag gespannen op de uitslag van hun eindexamen. Of ze geslaagd zijn, hangt voor leerlingen die op de wip zitten af van de zogeheten N-term. Die ligt dit jaar onder vuur maar kan wel het verschil maken tussen een 5,4 of een 5,5.

Lees verder na de advertentie

Wat is de N-term? De N-term moet ervoor zorgen dat leerlingen die dit jaar een diploma krijgen net zo slim zijn als leerlingen die vijf jaar geleden slaagden. Omdat het College voor toetsen en examens (CvTE) niet elk jaar exact dezelfde toetsen kan voorleggen, moet er achteraf aan de knoppen gedraaid worden. Dat gebeurt met de N-term. Een relatief gemakkelijk examen krijgt een lage N-term en hoe lager die is, hoe meer vragen een leerling goed moet hebben voor die felbegeerde 5,5. Die N-termen werden vanochtend bekendgemaakt, daarmee worden de cijfers uitgerekend, waarna leerlingen het verlossende nieuws krijgen. Tot zover niets aan de hand. De som kan zodanig uitpakken dat een leerling die antwoord A gaf meer punten krijgt dan een leerling die antwoord B gaf, terwijl A het foute antwoord is

Wat is dan het probleem? Het probleem is dat het CvTE de N-term ook blijkt te gebruiken om fouten in het eigen correctievoorschrift te compenseren. En daar is die eigenlijk niet voor bedoeld. Stel dat in een correctievoorschrift staat dat antwoord A goed is, terwijl dat B had moeten zijn; als het CvTE daar pas achterkomt als leraren alle examens al hebben nagekeken, compenseert het voor die fout met de N-term. Dat gebeurde altijd al, maar twee weken geleden maakte het CvTE de rekensom openbaar waarmee het dat doet. En daar klopt volgens critici - onder wie wiskundeleraar, Trouw-columnist en lid van de Onderwijsraad René Kneyber - helemaal niets van.

Hoezo niet? De uitkomsten van de rekensom leiden tot willekeur, zegt Kneyber. De som kan bijvoorbeeld zodanig uitpakken dat een leerling die antwoord A gaf meer punten krijgt dan een leerling die antwoord B gaf, terwijl A eigenlijk het foute antwoord is. In een andere situatie kan een leerling die een goed antwoord gaf twee keer zoveel punten krijgen als de vraag eigenlijk waard was. Het is bovendien nergens voor nodig, zeggen critici. Want waarom corrigeert het CvTE niet gewoon het eigen correctievoorschrift als dat nodig blijkt? Dat gebeurt ook, antwoordt een woordvoerder. Maar als alle toetsen al zijn nagekeken en leraren de punten hebben doorgegeven, zou dat niet meer mogelijk zijn.

Zijn we nu bezig aan een wiskundige exercitie? Nee. Deze hele discussie startte vorig jaar. Toen zakte een scholiere voor haar eindexamen omdat ze 0,1 punt tekortkwam. De boosdoener: een vraag in het eindexamen Frans die achteraf goed gerekend had moeten worden. De vraag was 0,2 punten waard maar deze scholiere kreeg vanwege de bekritiseerde rekensom maar 0,1 punt extra. Dat is een uitzonderlijke situatie, zegt ook haar advocaat Wilco Brussee. Maar het principe is volgens hem duidelijk: de rekensom deugt niet, want een leerling kreeg voor een antwoord dat eigenlijk 0,2 punten waard was maar 0,1 punt.

Hoeveel fouten zijn er gevonden? Er zijn dit jaar 38 aanvullingen en correcties geweest, laat een woordvoerder van het CvTE weten. Maar die fouten zijn, om het allemaal nog onoverzichtelijker te maken, wel op tijd ontdekt. Hoeveel fouten er nog gecompenseerd moeten worden in de N-term kon de woordvoerder gisteren nog niet zeggen. Volgens haar gaat het meestal om 'een paar vragen'.