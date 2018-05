Omstreden moskee Den Haag krijgt geen subsidie meer

Ze zal de moskee daar in de toekomst aan houden. Verder wil ze in gesprek blijven met de moskee, die in opspraak is geraakt vanwege 'verwerpelijke en misschien zelfs strafbare uitlatingen' , zo stelden de meeste fracties. Ook Krikke keurde die af. De uitspraken kwamen onlangs naar voren in een onderzoek door Nieuwsuur en NRC. Het ging onder meer om steun voor de gewapende strijd, geweld tegen anders- en ongelovigen en adviezen over vrouwenbesnijdenis. Er loopt juridisch onderzoek. Daarnaast zou de moskee gefinancierd worden door een Koeweitse organisatie die terroristen ondersteunt. Dat alles is volgens een meerderheid van de raad onwenselijk en onacceptabel. De burgemeester wees erop dat het nieuwe bestuur van de moskee inmiddels afstand heeft gedaan van de uitlatingen.

Krikke ontraadde evenwel een motie vanuit de gemeenteraad die het college oproept om te stoppen met de subsidie aan de moskee. Een voorstel hiertoe werd ingediend door de ChristenUnie/SGP, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de VVD en het CDA. Volgens de burgemeester is dit niet meer nodig, omdat de moskee zich zelf al terugtrekt voor subsidieverstrekking.

De indieners hebben geen vertrouwen meer in toezeggingen van de moskee. Ze kregen veel steun voor hun voorstel, maar bij de stemming rond middernacht bleek dat de stemmen staakten op 22 voor en 22 tegen. De motie wordt opnieuw in stemming gebracht in de volgende raadsvergadering.

Krikke is er wel voor dat gemeenten en het Rijk voortaan beter informatie over dit soort situaties delen en dan specifieke maatregelen nemen. Een regeling hiervoor zal ze binnenkort met het kabinet bespreken, zei ze.