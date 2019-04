Omstreden Haga Lyceum barst uit zijn voegen en eist via de rechter een groter schoolgebouw

Veel wil hij er niet over kwijt, ‘want de AIVD luistert mee’. Maar linksom of rechtsom: de uitbreiding van het Cornelius Haga Lyceum gaat er komen, zegt Atasoy. De islamitische school krijgt er na de zomer 150 nieuwe leerlingen bij, en daarvoor is nieuwe huisvesting nodig. De school telt nu 178 leerlingen en ziet dat aantal naar eigen zeggen straks in één klap bijna verdubbelen. De nieuwe leerlingen passen niet allemaal in het huidige gebouw, dus heeft de school in Nieuw-West volgens Atasoy recht op uitbreiding.

Atasoy vindt dat de overheid bezig is om ‘Neurenberg-wetten’ voor moslims te vervaardigen, een verwijzing naar de racistische wetten die Duitsland in 1935 invoerde om de vrijheid van Joden in te perken

Of de uitbreiding er komt, is de vraag. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van basis- en middelbare scholen. Maar de gemeente Amsterdam heeft de aanvraag van het Cornelius Haga in de wacht gezet toen de NCTV onlangs waarschuwde dat bestuurders banden hebben gehad met een Tsjetsjeense terroristische organisatie. Ook zouden leerlingen op de school salafistisch getinte lessen krijgen.

Bestuur moet weg De Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman wil pas over nieuwe huisvesting praten als het bestuur opstapt en er een deugdelijk interim-bestuur zit, zei ze eerder in een reactie. “De school moet eerst weer in goed vaarwater terechtkomen. De signalen die we hebben ontvangen zijn zo ernstig en uniek dat we niet kunnen doen alsof het de normaalste zaak van de wereld is om huisvesting aan te bieden.” Atasoy ontkent alle aantijgingen. Hij vindt dat de overheid bezig is om ‘Neurenberg-wetten’ voor moslims te vervaardigen, een verwijzing naar de racistische wetten die Duitsland in 1935 invoerde om de vrijheid van Joden in te perken. “Dat doet de Nederlandse overheid nu bij moslims”, zegt Atasoy. “Schrijft u dat op? Ze willen artikel 23 (over de vrijheid van onderwijs, red.) uithollen. Via de Raad van State is gevraagd om de burgemeester meer macht te geven om in te grijpen als het gaat om onderwijs. Alle Nederlanders zijn onschuldig totdat het tegendeel is bewezen, maar als moslims worden wij van tevoren schuldig bevonden en mogen we geen gebruik maken van onze rechten.”



De Onderwijsinspectie komt naar verwachting in juni met een rapport over het Cornelius Haga Lyceum. Er was al een conceptrapport dat eind vorig jaar met het bestuur van de school is gedeeld. Maar door de waarschuwing van de NCTV vindt de inspectie dat aanvullend onderzoek nodig is. Minister Arie Slob (onderwijs) bestudeert ondertussen nieuwe wetsvoorstellen die het makkelijker moeten maken om omstreden schoolbesturen aan te pakken.

Roerige geschiedenis Het schoolbestuur waar het Cornelius Haga Lyceum onder valt, het SIO, kent een roerige geschiedenis. Aan de opening gingen jaren van juridisch getouwtrek vooraf. De gemeente en rijksoverheid waren huiverig omdat het een doorstart was van het ondermaats presterende en in 2011 gesloten Islamitisch College Amsterdam. Na vele rechtszaken opende het Haga in 2017 toch haar deuren. Of de school er inderdaad 150 nieuwe leerlingen bijkrijgt, wil de gemeente Amsterdam niet bevestigen. De gemeente kan ook nog niet reageren op vragen over de rechtszaak of over het huidige contact met het Cornelius Haga, zegt een woordvoerder desgevraagd. Er is ‘meer tijd nodig om antwoorden uit te zoeken’. Atasoy zal in ieder geval niet rusten totdat de gemeente over de brug komt, zegt hij. “Wij hebben recht op uitbreiding, en die gaan we krijgen ook. De gemeente lapt de wet aan zijn laars, maar het Haga laat zich niet intimideren.”

