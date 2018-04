Omslag zet door: meer meisjes kiezen voor techniek

Op de oranje werktafels staan gedetailleerde maquettes gemaakt uit wit foamboard. Even verderop schroeft een meisje in kleermakerszit een ingewikkelde bouwconstructie zorgvuldig in elkaar. Een jongen schrijft peinzend zijn bedenkingen over haar productie op. Hier in het Christelijk Lyceum in Delft werken jongeren hard aan hun toekomst in de technische branches. En dat gebeurt steeds vaker gemengd.

Gisteren meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat meisjes in havo-, vwo- en mbo-klassen beduidend vaker een technische richting kiezen. Tien jaar geleden was van de havo-leerlingen die voor het profiel Natuur en Techniek kozen, slechts 2 procent vrouw. Op het vwo was dat 6 procent. Die percentages namen dit jaar aanzienlijk toe. Met 10 procent op de havo en zelfs 28 procent op de vwo.

Achterhaald beeld Of ze denken snel aan een baan te zullen vinden? "Ja!", luidt het antwoord van Ilse van Ogtrop (17), Dorrit Huijskes (16) en Litske van Leeuwen (16) vastberaden in koor. Het jonge trio zit samen aan een tafel in het 'atelier'. Ze komen uit vijf vwo en hebben net het vak 'Onderzoek en Ontwerp' gehad. Alledrie kozen ze voor een zogenoemd Natuurprofiel, een technische richting met vakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Domeinen die al snel een mannelijk etiket opgeplakt krijgen. Een achterhaald beeld: hun klas bestaat voor de helft uit meisjes. De na­tuur­kun­de­boe­ken gebruiken nog steeds voorbeelden met een jongensachtig karakter zoals Formule 1 Maaike van der Voort (32) zag de mentaliteit op de middelbare scholen in Nederland sterk veranderen. Ze is 'technator' van de school en is leraar onderzoek & ontwerp. Zelf was ze als leerlinge op de middelbare school één van de weinige meisjes die in een Natuurprofiel terechtkwamen. "De technische richtingen hadden een heel grijs en mannelijk imago", zegt ze. "Als vrouw viel je daar al snel uit de boot. Voormalige collega's van een oudere generatie concludeerden veel te snel dat meisjes het niet zouden halen. Dat zit er nog wel een beetje in, maar het wordt steeds minder. Er is meer bewustwording. Het maakt de meiden die de stap overwegen, minder angstig om er aan te beginnen." De omslag wordt stapsgewijs gemaakt. De natuurkundeboeken gebruiken nog steeds voorbeelden met een jongensachtig karakter zoals basketbal of Formule 1, vertelt Van der Voort. "Dat is nog niet echt meegegroeid. Het is een proces. Ik probeer ook weleens een rekensommetje te maken over het vermogen van een haarföhn of een stijltang om het een beetje uit te balanceren."

Prototypes zagen Litske denkt hardop na: "Misschien doordat de maatschappij wat op meisjes neerkeek, of dachten dat ze daar niet toe in staat waren? Ik kan me voorstellen dat men vroeger niet snel een meisje zou laten zagen om een prototype van een project te maken. Nu gaat dat redelijk gelijk op." We leren constant nieuwe dingen en het is allemaal heel erg toepasbaar op het echte leven Dorrit Huijskes Zelf bedacht ze een ontwerp van een eetbord voor vliegtuigmaaltijden, Ilse deed onlangs onderzoek naar de rotting van fruit en Dorrit werkt aan een architectuurproject. Daarbij moest ze eengezinswoningen splitsen zodat er een oudere bij kon komen wonen. "Het leidt ergens toe", zegt ze. "Het is een dynamische opleiding. We leren constant nieuwe dingen en het is allemaal heel erg toepasbaar op het echte leven." "We hebben ook best moeilijke projecten", zegt Ilse. "Dan vraag ik hulp aan mijn vader. Mijn moeder houdt zich meer afzijdig. Zij weet wat minder van die technische dingen. Of dat later als ik kinderen heb, anders zal zijn?" Dorrit onderbreekt haar: "Reken maar, Ilse is best wel technisch dus dat komt goed." Twee meisjes proberen een autootje uit dat ze met plastic en hout in elkaar hebben geknutseld. Er is nog wat werk aan, de auto rijdt nog niet in een rechte lijn. Het stigma voor meisjes is niet vanzelf verdwenen. Daar is ook veel moeite in gestoken. Zo werden promotiecampagnes gevoerd door de overheid. Door te tonen hoe divers de branche is, kun je meer mensen en meisjes 'lokken', zegt Van der Voort. "Veel voorbeelden laten zien dat een technische richting niet altijd eindigt met het stereotiepe beeld van de wegwerker met een schop in de koude modder. De grote meerderheid van de leerlingen, dus ook jongens, kiest een N-profiel, zeker op het vwo. Het aanzien van de technische richtingen in het algemeen is heel erg gestegen. Ze zijn een stuk sexyer gemaakt de laatste jaren." De crisis, maar ook de toenemende aandacht voor het thema duurzaamheid heeft daartoe bijgedragen, zegt Van der Voort. "Veel oplossingen voor dat probleem moeten we zoeken in de techniek. Dat is iets wat ook onder leerlingen leeft. Net zo goed onder meisjes als onder jongens."