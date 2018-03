Ombudsman: Overheid moet demonstraties niet zo snel willen verbieden

Hij roept gemeenten en politie op om demonstraties volledig en zonder voorbehoud mogelijk te maken. Ook moeten zij terughoudend zijn bij het opleggen van beperkingen en voorschriften.

Lees verder na de advertentie

Van Zutphen doet zijn oproep in het rapport 'Demonstreren, een schurend grondrecht?' In dit onderzoek komt de vraag aan de orde welke waarde en welk draagvlak het demonstratierecht heeft in de huidige samenleving.

Burgemeesters en politie moeten vaak afwegingen maken tussen enerzijds het recht van demonstranten om zonder beperkingen actie te voeren en anderzijds het belang van openbare orde en veiligheid te handhaven. Emeritus hoogleraar rechtswetenschap Jan Brouwer zei vorig jaar bij zijn afscheid dat burgemeesters zich steeds meer gaan gedragen als bestuurlijke sherrifs die hun spierballen willen laten zien.

Hij gevaar is volgens hem dat het demonstratierecht politiek wordt toegepast. “Als er mensen uit Eritrea vergaderen in Veldhoven, wordt die bijeenkomst wel erg snel verboden”, zei hij vorig jaar bij zijn afscheid. “En als Pegida in Amsterdam de straat op wil met een hakenkruissymbool op de vlag, komt de burgemeester te snel met een verbod. De rechter heeft overigens achteraf vastgesteld dat het hakenkruis toelaatbaar is, in een context met andere symbolen. Met die verboden vooraf bepalen burgemeesters zelf waartegen gedemonstreerd mag worden. Daarmee wordt het recht op demonstratie politiek toegepast. En dat is weer volstrekt in strijd met de Grondwet: die is voor en van iederéén. Bestuurders miskennen zo de inhoud van het recht en misbruiken hun macht."

Volgens ombudsman Van Zutphen moet de essentie van het grondrecht tot demonstreren voorop staan. “Die essentie is dat de overheid zich tot het uiterste moet inspannen om demonstraties te faciliteren en te beschermen, zodat burgers in vrijheid hun mening - hoe impopulair ook - kunnen laten horen. Elke andere houding van de overheid doet afbreuk aan de kern van het demonstratierecht."

Kritiek heeft de ombudsman ook op de aanhoudingen die de politie tijdens demonstraties verricht. Demonstranten die zijn aangehouden, ervaren dat in veel gevallen als een oneigenlijke manier van het beëindigen van de demonstratie. Na hun aanhouding horen zij meestal niks meer, soms wordt hun zaak geseponeerd. Van Zutphen adviseert de politie daarom alleen demonstranten aan te houden als daar een juridische grondslag voor is. Ook adviseert hij om bij voorkeur pas na afloop van de demonstratie mensen aan te houden om escalatie te voorkomen.

Hoogleraar rechtswetenschap Jan Brouwer had vorig jaar kritiek op burgemeesters met spierballen. Zij gedragen zich als sherrifs en zijn niet beter dan de president van Gambia.