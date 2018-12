Om zijn scholen te hervormen, kijkt Egypte af bij de Japanners

Schooldirectrice Yasmin Amin van de gloednieuwe El-Rowad-basisschool, loopt ’s ochtends langs een groot bord naast haar kantoor. Daar schrijft ze sinds de school in oktober opende dagelijks een inspirerende boodschap op voor docenten. “Leiders moeten hun team ondersteunen door dromen te ondersteunen”, is het voor vandaag.

Amin is een stralende verschijning, in een jasje met tijgerprint en een grote gouden ketting onder haar gekleurde hoofddoek. Om half acht staat ze met een verwelkomende glimlach bij de poort van de school om kinderen en ouders een hand te geven. “Dat verrast ouders, want het is hier ongewoon om de directeur zo te zien”, zegt Amin. Maar ze wil het het goede voorbeeld geven. Zowel kinderen als ouders moeten hun uiterste best doen om van het nieuwe onderwijsproject een succes te maken.

Voor dat project worden tweehonderd scholen geopend in een poging het onderwijssysteem in Egypte te vernieuwen. Amin, eerder verantwoordelijk voor de trainingsprogramma’s van grote hotelketens in Cairo, is blij om nu deel uit te maken van wat zij ziet als een grote ontwikkeling voor haar land.

Ze laat de achterkant van haar identiteitskaart zien, die alle kinderen en leraren op de school om hun nek dragen. “Kijk, hier staat het jaar 2030 op geschreven”, wijst ze aan. “Onze president heeft een heel goede visie. Hij wil ervoor zorgen dat de nieuwe generatie betrouwbaar en eerlijk is. Hij wil van hen echte Egyptenaren maken.”

2030, is het ‘doeljaar’ van president Abdel Fattah al-Sisi’s ambitieuze campagne ‘Egypte Visie 2030’. De president is ervan overtuigd dat veel anders moet in Egypte. Hij wil grote veranderingen doorvoeren in onderwijs, familieplanning, toerisme, handel en infrastructuur. Het jaar 2019 heeft hij uitgeroepen tot het jaar van het onderwijs.

Analfabeet

Dat is hard nodig, want onderwijs is voor niet-rijke Egyptenaren slecht geregeld. Het World Economic Forum zette in een onderzoek naar onderwijs in 137 landen, het Egyptische basisonderwijs op plaats 133 en middelbaar onderwijs op 130. Na vijf jaar school is de helft van de kinderen nog praktisch analfabeet. In klassen van publieke scholen zitten soms wel tachtig leerlingen en leraren doen ongeschoold en slecht betaald hun werk.

Inspiratie voor zijn nieuwe onderwijs vond president Sisi tijdens een bezoek aan Japan, twee jaar geleden. De president bezocht een basisschool en was onder de indruk van het gedrag en de discipline van de kinderen. Volgens een woordvoerster van het ministerie van onderwijs besloot hij de houding van Japanse kinderen naar Egypte te ‘kopiëren’. Van de Japanse minister-president Shinzo Abe kreeg Sisi een lening en Japanse onderwijsexperts ter beschikking gesteld.

Het onderwijs voor één kind kost tienduizend Egyptische pond per jaar (zo’n vijfhonderd euro), en dat noemt het ministerie van onderwijs betaalbaar. Dat klopt voor de middenklasse, maar niet voor de miljoenen arme Egyptenaren die hun kinderen naar gratis publieke scholen sturen. Hoewel de regering heeft toegezegd ook in het openbaar onderwijs het curriculum aan te passen, wordt er niet veel geïnvesteerd in die scholen. De regering heeft weinig vertrouwen in de armere lagen van de bevolking en nieuwe projecten zijn er vooral op gericht om steun te krijgen van de middenklasse en de bovenlaag van de bevolking.

In het Japanse systeem ligt de nadruk op creativiteit, hygiëne

en op tijd komen

De El-Rowad-school is net als de helft van de andere nieuwe scholen op Japanse manier ontworpen. De klaslokalen liggen symmetrisch rond een hal waar de kinderen in de ochtend verzamelen. De gekozen leiders van de dag, een jongen en een meisje, presenteren daar het plan voor de dag en nemen de andere kinderen mee naar hun klaslokaal.