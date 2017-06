OM wijst Oostenrijks verzoek Wilders te vervolgen af

De belangrijkste reden het Oostenrijkse verzoek af te wijzen, is dat de uitlatingen van Wilders in Oostenrijk naar Oostenrijks recht strafbaar zijn en naar Nederlands recht niet. Voor een succesvol verzoek tot overdracht van de vervolging is een dubbele strafbaarstelling noodzakelijk.

Wilders hield op 27 maart 2015 op uitnodiging van de Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ) een toespraak in de Wiener Hofburg met als thema de bedreiging van Europa door de islam. Wilders noemde de “islam een ideologie van oorlog en haat” en hield zijn gehoor voor dat “des te minder islam er is, des te betere dat is.”

Die uitspraken waren voor het Oostenrijkse Openbaar Ministerie voldoende om hem aan te merken als verdachte van het aanzetten tot (rassen) haat. Echter, het Nederlandse OM oordeelt nu dat die uitspraken wellicht te kwalificeren zijn als het beledigen van een religie of een religieuze gemeenschap. Maar dat levert naar Nederlands recht geen strafbaar feit op. Dat is het alleen als de uitlating is gericht tot een groep die door een geloof wordt gekenmerkt. “Wilders sprak bij deze gelegenheid over de islam, niet over de groep moslims die wordt gekenmerkt door hun islamitische geloof,” zo legt het OM in Den Haag uit.

Voor het OM is hiermee het dossier gesloten. Blijft over dat individuele personen naar de Nederlandse rechter kunnen stappen wegens belediging. Die weg staat los van het strafrecht.

Geert Wilders en zijn advocaat Gert-Jan Knoops zijn van het standpunt van het Nederlandse OM op de hoogte gebracht. De raadsman gaat er van uit dat er uit Wenen niet toch nog een bericht komt dat Oostenrijk het dossier tot een rechtszaak gaat maken. Knoops: “Het zou wel heel merkwaardig zijn als dat gebeurde. Een vervolging zou geen recht doen aan de gedachte van uniformering in de Europese Unie. Ik ga er dan ook vanuit dat Oostenrijk niet alsnog gaat vervolgen.”

De afwijzing van het Oostenrijkse verzoek is niet heel erg verrassend. Als het Nederlandse OM Wilders had willen aanpakken dan had dat al kunnen gebeuren in het voorjaar van 2015, na het moment van het uitspreken van de tekst. Nederland heeft geen rechtshulpverzoek nodig om Wilders te vervolgen voor uitspraken op Oostenrijkse bodem. Dat kan ook zonder.

In Nederland loopt nog altijd het hoger beroep in de ‘minder-Marokkanen-zaak’. Wilders is in dat dossier veroordeeld voor groepsdiscriminatie, echter zonder strafoplegging.

