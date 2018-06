Olieproducerende landen verhogen productie

In de praktijk is verhoging kleiner, omdat in landen als Venezuela en Mexico en waarschijnlijk ook Iran, de productie zal dalen. Netto komen er 600.000 vaten extra op de markt.

Dat is de uitkomst van de halfjaarlijkse vergadering van de Organisatie van olie exporterende landen (Opec) die gisteren in Wenen werd gehouden. De uitkomst is mede bepaald door tien landen die wel veel olie leveren maar geen Opec-lid zijn. Rusland is daarvan verreweg het grootste. Die tien (tot voor kort waren het er elf) zetten vandaag hun handtekening onder de afspraken. Anderhalf jaar geleden kwamen de Opec-landen en de niet-Opeclanden voor het eerst tot afspraken over hun productie.

Beleggers zagen het akkoord, waarover zwaar is onderhandeld, als goed nieuws voor de olie-industrie. Aandelen van olieconcerns (zoals Shell) en van bedrijven die diensten aan hen verlenen (SBM Offshore, Fugro) stegen gisteren flink in waarde. Blijkbaar verwachten beleggers dat de olieprijzen als gevolg van het akkoord zullen stijgen. Dat zou ook kunnen. De productieverhoging is klein en blijft achter bij de nog altijd stijgende vraag naar olie. Dat gat kan echter ook worden opgevuld door andere landen, met name de VS.

Over het akkoord is stevig onderhandeld. Rusland en Saudi-Arabië opteerden voor een grote productiestijging; China, India en de VS hadden daar op aangedrongen. Zij ontmoetten tegenstand van, vooral, Iran. Dat land heeft te kampen met nieuwe handelssancties van de VS. Die kunnen ook Irans olie-export raken. Bij lagere olieprijzen heeft het land daarom geen belang. De prijzen van ruwe olie stegen gisteren ook: met circa twee procent.

