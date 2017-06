Of ik een relatie heb en waar hij woont, gaat mijn baas toch niets aan?

Ik ben een vrouw van eind twintig en druk aan het solliciteren. Tijdens sollicitatiegesprekken wordt er vaak geïnformeerd naar mijn persoonlijke situatie: of ik een relatie heb, en zo ja, wat mijn vriend doet, waar hij woont, enzovoort. Ik heb zelfs de vraag gekregen of ik leidend ben in de plannen voor een eventuele verhuizing. Ik stel dit soort vragen niet op prijs. Ze gaan niet inhoudelijk over mijn geschiktheid voor de functie waarop ik solliciteer. Tot op heden heb ik steeds eerlijk geantwoord, maar ik wil het de volgende keer liever anders aanpakken. Hoe kan ik reageren? Is het gebruikelijk dat een werkgever dit soort vragen stelt?

Beste Ongepaste vragen,

U kunt rustig weigeren om uw persoonlijke omstandigheden uit de doeken te doen

Nee, dit is niet gebruikelijk. Een werkgever of sollicitatiecommissie bevraagt een kandidaat over zichzelf, opleiding en ervaring en niet over zijn/haar partner. Men mag zelfs niet vragen of er wel een partner is. Ook mag er niet gevraagd worden of een vrouwelijke sollicitant een kinderwens heeft dan wel zwanger is. U kunt rustig weigeren om uw persoonlijke omstandigheden uit de doeken te doen: ‘Het spijt me, mag ik passen op deze vraag? Ik begrijp niet waarom het doen en laten van een partner relevant zou zijn voor mijn geschiktheid voor deze baan.’ Of quasi belangstellend: ‘Waarom wilt u dat weten?’