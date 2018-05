Oekraïne komt personeel tekort, iedereen zit in Polen

'Naaisters gezocht'. In de marsjroetka, het typische gele busje waarmee massa's mensen zich door de stad bewegen, hangt een personeelsadvertentie van een textielfabriek. Maar het levert weinig op. Kundige vakvrouwen uit het Oekraïense Lviv kiezen liever voor Polen, zo blijkt. In het buurland, honderd kilometer verderop, verdienen ze drie keer zo veel.

Steeds meer Oekraïense bedrijven kampen met een tekort aan personeel, vooral in het westen van het land. Een van de redenen: de aanzuigende werking van Polen. Onlangs gaf vicepremier Gennadi Zoebko op de nationale televisie een waarschuwing af. Het 'verlies van menselijk kapitaal' is een van de belangrijkste problemen van Oekraïne, sprak de minister.

En dat terwijl Europese bedrijven West-Oekraïne eindelijk op het netvlies hebben. In de provinciehoofdstad Lviv voelt de oorlog in het oosten ver weg en de ligging, nabij de poort van Europa, is aantrekkelijk. Het Deense moederbedrijf van de textielfabriek HRT Textiles gebruikt de Lvivse vestiging om met Azië te concurreren. Dat kan vooral door de snelle levering van bestellingen aan de Europese markt, maar ook met de arbeidskosten: volgens directeur Nazar Bigisjin zijn de inkomens zelfs lager dan in China.

Risico

De afgelopen maanden zag Bigisjin zich genoodzaakt het loon van zijn tweehonderd medewerkers met dertig procent te verhogen. Dat is prettig voor de naaisters, maar een risico voor het bedrijf, zegt de directeur. "Er is een grens aan hoe lang we hier kunnen blijven produceren." De Deense eigenaren zijn 'niet bezorgd, maar zelfs bang', zegt hij. Vorig jaar besloot Bigisjin tot een noodgreep. Hij opende een nieuwe vestiging in een kleine stad, honderd kilometer verderop, waar nog vaardige vrouwen zijn die om werk verlegen zitten. Er gingen vijftig mensen aan de slag, maar er zijn ook nog twintig vacatures.

De schaarste aan vakmensen komt door de magneetwerking van Polen. Twee jaar geleden versoepelde het buurland de regels voor Oekraïners om in Polen aan de slag te gaan. Ook daar kampen werkgevers immers met grote tekorten, als gevolg van de voortdurende trek van het eigen personeel naar West-Europa. Een goede naaister is gewild in Polen en kan er zevenhonderd euro verdienen; dat is drie keer meer dan wat Bigisjin zijn personeel betaalt.

Vooralsnog gaat het vooral om tijdelijke betrekkingen, veelal seizoenswerk, zegt Jaroslav Portoegaj. Deze ondernemer uit Lviv werft Oekraïners voor het buurland. Met zijn bedrijf DobraRobota, ofwel Goed Werk, heeft hij gemiddeld een dertigtal mensen in Polen gestationeerd: in de landbouw voor bijvoorbeeld de aardbeienpluk, in de bouw en in de horeca. Seizoenswerk is goed, vindt Portoegaj. Maar hij maakt zich wel zorgen over het vertrek van studenten en vaklui uit Oekraïne. "Als de Poolse economie blijft groeien zal de uitstroom niet stoppen."

Door de migratie naar het westen dreigt een rijke traditie van textielvervaardiging in West-Oekraïne verloren te gaan, zegt directeur Bigisjin. Vooralsnog is hij al blij dat hij zijn personeel grotendeels weet vast te houden. Daarvoor moet hij wel wat doen. Zo krijgen de naaisters op Vrouwendag een presentje. Komende maand organiseert hij een personeelsfeest in de stad, waar zijn tweehonderd naaisters sjasliek - gebraden vlees aan een spies - zullen eten en samen zullen dansen tot in de vroege ochtend.