Oekraïense Roma's in doodsangst om pogroms

Al weken is hij met weinig anders bezig. Pas aan het eind van het gesprek wordt hij emotioneel. 'Al zeshonderd jaar' woont zijn familie in de regio, benadrukt Mikola Joertsjenko, vertegenwoordiger van de Roma-gemeenschap. "Voor het eerst voel ik me niet meer veilig in mijn eigen stad."

Zeker tien aanvallers trokken in de late avond van 23 juni naar de kleine, geïmproviseerde Roma-nederzetting in het bos aan de rand van de West-Oekraïense stad Lviv. Ze schreeuwden en vloekten en waren gewapend met messen en hamers. Ze sloegen tenten kapot en hakten op de gezinnen in.

Een 24-jarige Roma-man, David Popov, werd gedood, vier anderen raakten gewond, onder hen een vrouw en een tienjarige jongen. "Ze kwamen om te moorden", zegt Joertsjenko.

Gewelddadige aanvallen

Vlak voor deze aanval hadden mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International al gewaarschuwd. Dit jaar zijn er in Oekraïne al 'zeker twee dozijn gewelddadige aanvallen, bedreigingen en gevallen van intimidatie' geweest, schreven ze.

In april en mei hadden extreem-rechtse groepen Roma-gemeenschappen in Kiev, West-Oekraïne en Odessa aangevallen. Daarbij deelden ze klappen uit en molesteerden ze tenten en huizen, andere staken ze in brand. In Lviv valt nu voor het eerst een dode. "De haat was nog groter", zegt Joertsjenko, die de slachtoffers bezocht in het ziekenhuis.

Het aantal Roma in Lviv, een stad met een klein miljoen inwoners, wordt op twee- à drieduizend geschat. Veel van hen zijn goed geïntegreerd, zoals Joertsjenko, die met de gemeente in gesprek is over het minderhedenbeleid. Een aantal Roma-families leeft op en rond het treinstation of nabij de vuilstort, legt Joertsjenko uit, waar ze metaal sorteren en verkopen.

De Roma in het bos zijn werkmigranten uit Transkarpatië, een regio in het uiterste zuidwesten van Oekraïne waar een derde van de ongeveer 200.000 Oekraïense Roma woont. Zij komen 'al twintig jaar elke zomer' voor schamele bedragen fruit plukken bij lokale boeren. Bedelen doen ze niet, wel zijn ze slecht geïntegreerd.

"Waarom spreek je geen Oekraiens?", vroeg Joertsjenko de tienjarige jongen, die op vier plaatsen in zijn nek en zijn buik was gestoken. "Omdat we dat op school niet leren", antwoordde die. In Transkarpatië wordt veel Hongaars gesproken. Op sociale media in Lviv wordt al maandenlang campagne gevoerd tegen Roma, die crimineel zouden zijn.