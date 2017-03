Obamacare out, Trumpcare in: wat moet er volgens Republikeinen veranderen?

Het nieuwe stelsel moet de overheid vooral minder geld gaan kosten. Sinds de invoer van de wet in 2010 is Obamacare al een doorn in het oog van de Republikeinen. Die vinden dat de overheid zich te veel moet bemoeien met de gezondheidszorg. Die rol willen ze nu kleiner maken.

"Het is tijd om de bladzijde om te slaan en ons gezondheidssysteem te redden van deze rampzalige wet", liet Paul Ryan, de voorzitter van het Witte Huis, weten. De huidige 'Affordable Care Act' verplicht elke Amerikaan een ziekteverzekering af te sluiten en was voor Barack Obama een hoogtepunt van zijn regeerperiode. Hij wilde de miljoenen Amerikanen helpen die geen zorgverzekering konden betalen en daardoor onverzekerd waren.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Wat wel hetzelfde blijft

Laat het nieuwe plan dan helemaal niets meer heel van Obamacare? Dat ook weer niet. Zo blijft het voor zorgverzekeraars bijvoorbeeld verboden te kijken naar de medische geschiedenis van hun klanten. Dit voorkomt dat klanten met een lange ziektegeschiedenis meer moeten betalen.

Ook mogen zorgverzekeraars geen limiet stellen aan het bedrag dat ze vergoeden aan hun klanten en zijn ze verplicht bepaalde basispakketten aan te bieden. Daarin worden minimaal tien dingen vergoed, bijvoorbeeld kraamzorg of bepaalde inentingen.

Of de nieuwe zorgverzekeringswet er daadwerkelijk komt, is de vraag. Het is niet onzeker of in de Senaat genoeg steun voor het plan is, ondanks een kleine Republikeinse meerderheid. De Democraten waarschuwden de Republikeinen dat hun hervorming van Obamacare het hele gezondheidszorgsysteem in chaos zal storten. Door de 'Affordable Care Act' konden twintig miljoen voorheen onverzekerde Amerikanen een gezondheidsverzekering afsluiten.