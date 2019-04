NVM: gekte op de woningmarkt lijkt voorbij

Huizenprijzen die minder hard stijgen, rustige bezichtigingen en hoge vraagprijzen die naar beneden bijgesteld worden. De Nederlandse woningmarkt bereikt een nieuw normaal, aldus voorzitter Ger Jaarsma van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) vandaag tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. Ook onderdeel van dat nieuwe normaal: nieuwbouwwoningen die zo duur zijn dat kopers ze steeds vaker links laten liggen.

Wie een pas uit de grond gestampt huis wil kopen, is gemiddeld 369.000 euro kwijt. Dat is 11 procent meer dan een jaar eerder. Kiest de koper voor een bestaand huis, dan is hij gemiddeld 75.000 euro goedkoper uit.

Kopers die kijken voor een nieuwbouwhuis in Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland zijn gemiddeld zelfs vier ton of meer kwijt. Jaarsma: “Kopers krabben zich daarom nog wel een keer achter de oren, om te bedenken of ze wel zoveel willen betalen.” Het is de reden dat NVM voor het vijfde kwartaal op rij een daling in de verkoop van nieuwbouwwoningen ziet.

De hogere prijzen voor nieuwbouwwoningen komen volgens de voorzitter door een optelsom van hoger wordende kosten in het bouw­proces. Jaarsma: “Er zijn hogere bouwkosten, hogere materiaalkosten, hogere grondprijzen en hogere eisen aan nieuwbouwwoningen.”

Met het laatste doelt hij mede op de klimaatmaatregelen waaraan nieuwbouw moet voldoen. “Ontwikkelaars en bouwers krijgen elk half jaar nieuwe maatregelen voorgeschoteld.”

Een gasleiding die moet worden afgesloten, een nieuwe manier van isoleren of een warmtepomp die in een huis geplaatst moet worden. Het zijn volgens Jaarsma allemaal maatregelen die ontwikkelaars op kosten jagen. Die kosten worden vervolgens doorberekend aan de koper. Maar, ziet de voorzitter tevens, soms zijn het ook de eigenaren van deze nieuwbouwcomplexen die zich bij de verkoop te rijk rekenen. Die zetten woningen op de markt voor een soms veel te hoge prijs.

Een zorgelijke ontwikkeling, zegt de voorzitter over die peperdure nieuwbouwwoningen. Want eigenlijk hebben woningzoekenden juist behoefte aan nieuwbouw. “Er is echt niet voldoende aanbod voor iedereen. En wat er wordt gebouwd, wordt te duur op de markt gezet. Dat maakt dat kopers afhaken.”

Hoofdprijs

Tegelijkertijd leeft bij verkopers nog altijd het idee dat kopers een flinke duit in de zak willen doen. Uit de NVM-enquête blijkt dat 62 procent van hen geen realistisch idee heeft van de verkoopprijs.

Jaarsma: “Door alle berichten over stijgende huizenprijzen zetten mensen hun huis te koop en denken dat ze er nu de hoofdprijs voor kunnen krijgen.” Allemaal tekenen dat de gekte op de woningmarkt afneemt, zegt Jaarsma. Hoewel de vraag naar woningen groot blijft en de prijzen blijven stijgen, lijkt de markt volgens de voorzitter in rustiger vaarwater te zijn beland. “De krapte is er nog steeds, maar de gekte neemt af.”

Zo is een huis in Amsterdam nog steeds gewild, maar qua populariteit is de hoofdstad inmiddels ingehaald door de stad Groningen, waar op woningsite Funda het meest naar huizen is gezocht. Daar is een woning gemiddeld binnen een maand verkocht, terwijl huizen in omliggende gemeenten soms langer dan honderd dagen te koop staan.

De woningkrapte is in Nederland het grootst in regio midden-Kennemerland, Almere en de stad Groningen. De regionale verschillen worden kleiner, maar blijven aanwezig. De ruimste woningmarkten zijn te vinden in de regio’s Noordoost-Groningen, Slochteren en Zeeuws-Vlaanderen.