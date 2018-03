Nu in de aanbieding: een belasting-bv in Belize

Verkocht worden pakketten met daarin een bv in een belastingparadijs en een bankrekening op een zonnige plek zoals Mauritius. De pakketten zijn bedoeld om de koper zo min mogelijk belasting te laten betalen. Europarlementariër Paul Tang (PvdA) wil dat de Europese Commissie optreedt tegen die 'belastingvakanties'.

'The Indian Ocean' of 'The Caribbean'. Met advertenties van witte stranden aan een azuurblauwe zee en cocktails onder een parasol worden de bundels aangeboden via internet. Zelfs de kosten - tussen de 2000 en 3000 euro - komen overeen met een vakantie naar een ver, zonnig en exotisch oord. Maar de Engelse tekst boven de plaatjes spreekt boekdelen. 'Pakket: bedrijf zonder belasting met bankrekening'. De advertentie is van TMS Group, geregistreerd in de Verenigde Arabische Emiraten, aldus de website.

Geld op vakantie Ook via het Engelse offshoredesk.com zijn dergelijke pakketten te koop. Voor 1890 euro heb je al een bv op de Seychellen met een bankrekening op Cyprus en alle benodigde documentatie, inclusief volmachten. Alles wordt digitaal geregeld: kopers hoeven niet naar het oord af te reizen. Volgens Offshore Desk is het verplaatsen van bezittingen naar landen die als belastingparadijs te boek staan een logische en legale manier voor bedrijven om geld te besparen. "Zo bent u er zeker van dat uw zuurverdiende geld niet wordt opgemaakt aan irrelevante sociale projecten geïnitieerd door de overheid", staat op de website. Bij een snelle rondgang via Google duiken veel meer voorbeelden op van goedkope pakketten voor belastingconstructies op eilanden als Nevis of Dominica. Mijn mond viel open, zegt Europarlementariër Paul Tang. "Het zijn net advertenties voor een zonvakantie. Maar in plaats van dat je zelf gaat, gaat je geld", zegt Tang. "Eerder kochten bedrijven nog specifiek belastingadviezen in. De opkomst van dergelijke standaardpakketten voor bv's in belastingparadijzen tegen lage prijzen vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Er is een industrie ontstaan die openlijk durft te adverteren met manieren om tussen de mazen van de wet door te kruipen en zo belasting te ontwijken."