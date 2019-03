Nu het IS-kalifaat gevallen is, blijven de puinhopen over

Het enige dat zich de afgelopen maanden nog ‘uitbreidde’ waren de gevangenissen en detentiekampen in Syrië voor de laatste inwoners van de Islamitische Staat. Vijf jaar IS, het leverde enorme schade, duizenden doden, vermisten en nieuwe problemen op.

Bij de uittocht uit Baghouz bleek overigens weer dat vrouwen van IS-strijders vooral één taak hadden: het baren van kinderen. Die kinderen, vaak in leeftijd niet ouder dan de vijf jaar dat het kalifaat bestond, vormen wellicht het grootste probleem. Zij zijn zelf ook slachtoffer. Ze staan in de overvolle kampen nog steeds bloot aan de ideologie van IS. Lang niet iedereen die het kalifaat verliet, heeft afstand gedaan van het IS gedachtegoed.

Maar de meeste landen, waaronder Nederland, hebben geen zin om hun onderdanen terug te nemen. Die zijn bang dat hun rechtssystemen nooit een straf kunnen opleggen, die hun inwoners als rechtvaardig of geruststellend zullen ervaren. In Nederland wacht een IS-strijder meestal 6 jaar cel. Voor de vrouwen is dat in het algemeen veel minder.

De IS-strijders die zich niet hadden doodgevochten zijn naar gevangenissen overgebracht. Tienduizenden vrouwen en kinderen zitten in detentiekampen in Noord Syrië. Het kamp Al Hol is met zo’n 70.000 bewoners het grootste en overvol. De gevangen IS-strijders zitten in volle gevangenissen.

Het laatste stukje kalifaat, het plaatsje Baghouz in Oost-Syrië, stroomde sinds begin februari leeg, toen het slotoffensief van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) begon. Het was voor velen een verrassing dat het ging om tienduizenden vrouwen, kinderen en mannen die op elkaar gepropt hadden gezeten in dat kapot gebombardeerde dorp.

2/ Raqqa en Mosul: enorme verwoestingen

De westerse coalitie vertrouwde in de strijd tegen IS voor een groot deel op ‘het luchtwapen’. Dat is goed te zien in een stad als Raqqa, ooit de ‘hoofdstad’ van het kalifaat. De fysieke verwoesting is ongekend. Een stad ook waarin de aantallen burgerslachtoffers niet meer goed zijn te traceren omdat lichamen door de puinhopen zijn opgeslokt.

Wel wordt er puingeruimd en keren er ook wat bewoners terug, om zo goed als het kan verder te leven in een stad met infrastructurele ongemakken als gebrek aan water en elektriciteit. Maar van grootschalige wederopbouw is nog nauwelijks sprake, noch in Raqqa, noch in het eveneens zwaarbeschadigde Mosul. Al is de beruchte rotonde waarop een hek stond dat IS gebruikte om afgehakte hoofden op te spiesen, veranderd in een vrolijk steen en water tafereel. Een symbolisch begin van een nieuw leven voor Raqqa.

De Koerdische stad Kobane laat zien dat je ernstige verwoestingen redelijk te boven kunt komen

De problemen zoals je die in Raqqa ziet, doen zich verspreid over het hele voormalige kalifaat voor. Er is zeker in de gebieden waar hard is gevochten veel verwoesting en bijna nergens is een goed plan voor wederopbouw waar ook voldoende geld aan is gekoppeld. Corruptie is daarbij een ander probleem, dat nooit is verdwenen uit zowel in Irak als Syrië. Ook zijn sommige zaken sowieso nooit meer te herstellen: denk aan cultureel erfgoed. Voor IS was alles wat niet met hun versie van de Islam te maken had goddeloos. Dus zijn monumenten en museumschatten kapotgeslagen of verkocht.

Toch laat de Koerdische stad Kobane, vlakbij de Turkse grens, goed zien dat je ernstige verwoestingen redelijk te boven kunt komen. In deze stad, die in 2014 als een van de eerste door de coalitie is gebombardeerd was de schade enorm. De inwoners waren gevlucht voor het oprukkende IS en dus hoefde er niet bepaald voorzichtig te worden gebombardeerd. Toch is Kobane inmiddels weer een levende stad. Voorwaarde is wel dat bewoners willen en durven terugkeren en dat er geld is voor wederopbouw, of dat investeringen daarin kunnen worden terugverdiend.