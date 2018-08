Nu echt de állerlaatste reünie van Engelandvaarders

Het is even heen en weer rijden met rolstoelen en schuifelen met wandelstokken voor de tien aanwezige Engelandvaarders op het terras van Landgoed De Zwaluwenberg in de bossen bij Hilversum klaarstaan voor een groepsportret. “Ik geloof dat we nu allemaal wel goed zichtbaar zijn”, zegt de in dit gezelschap jonge prinses Beatrix (80). De overige gasten zijn de negentig jaar ruim gepasseerd.

Een historisch moment wordt op foto vastgelegd: de allerlaatste reünie van het Genootschap Engelandvaarders. Engelandvaarders is de naam die mannen en vrouwen kregen die in de Tweede Wereldoorlog aan de Duitse bezetters wisten te ontkomen en zich in Engeland bij de geallieerde strijdkrachten aansloten.

Het Genootschap werd in 1969 opgericht met als doel het contact onderling te bewaren. Sindsdien is er ieder jaar een reünie. Maar inmiddels zijn de meeste Engelandvaarders overleden. Vier jaar geleden was Prinses Beatrix eveneens te gast, omdat het toen ook al de laatste keer zou zijn. Ze trad in de voetsporen van haar overleden vader Prins Bernhard die graag in het gezelschap van de Engelandvaarders verkeerde en zelfs beschermheer van hun Genootschap was. Maar het werd niet de laatste reünie. Elk jaar weer bleken er genoeg Engelandvaarders fysiek nog in staat om bij elkaar te komen.

De állerlaatste

Dit is dus inmiddels de vierde laatste reünie, erkent voorzitter Rudi Hemmes, 95 jaar. Hij refereert eraan in een kort toespraakje tegen Beatrix. “Het is inmiddels gebruikelijk dat u bij de laatste reünie aanwezig bent, we hopen u nog vaak te zien”, grapt hij. Om vervolgens duidelijk te maken dat dit toch echt de állerlaatste is, want per 1 januari wordt zijn Genootschap opgeheven. Hemmes: “Ik ben dolgelukkig dat het bestuur van Museum Engelandvaarders in Noordwijk de verantwoordelijkheid voor wat wij achterlaten overneemt”.

Het zou best eens kunnen dat hier vandaag ook echt de laatste tien levende en in Nederland wonende En­ge­land­vaar­ders bijeen zijn. Paul Bartelings, bestuurslid Museum Engelandvaarders in Noordwijk

Paul Bartelings, bestuurslid van dat 2,5 jaar geleden door koning Willem-Alexander geopende museum, vertelt dat dit museum doende is met het maken van een grote database waarin alle feiten over de Engelandvaarders verzameld worden. Er blijken meer mensen te zijn die de overtocht maakten dan de 1700 waarover tot nog toe gesproken werd, vertelt hij. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk. “We gaan mogelijk richting de 2000”. Hoeveel van hen nog in leven zijn, weet hij ook niet. “Maar het zou best eens kunnen dat hier vandaag ook echt de laatste tien levende en in Nederland wonende Engelandvaarders bijeen zijn.”