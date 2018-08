NS: Bedrijven geven werknemers steeds vaker een ov-jaarkaart in plaats van een auto van de zaak

VodafoneZiggo gaat 7500 werknemers, zeg maar het voltallige kantoor- en winkelpersoneel, een OV Business-kaart geven. Minimaal 500 auto’s die het samenwerkingsverband tussen Ziggo en Vodafone nu nog least, gaan de deur uit. VodafoneZiggo denkt dat zijn werknemers door de maatregel 30 tot 35 miljoen minder autokilometers per jaar gaan maken en dus minder CO2 zullen uitstoten. Ongerekend gaat het om zo’n 65.000 autoritten Amsterdam-Parijs.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben de indruk dat een stijgend aantal bedrijven piekert over de vraag hoe zij het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer per auto van hun personeel kunnen beperken. 42 grote bedrijven en instellingen zijn inmiddels aangesloten bij de Coalitie Anders Reizen die ernaar streeft de uitstoot van het broeikasgas CO2 als gevolg van woonwerk- en zakelijk verkeer te beperken. Die uitstoot moet, per voltijdbaan, in 2030 nog de helft zijn van die van nu, zo is het doel van de coalitie.

De verstrekking van 7500 jaarkaarten – VodafoneZiggo geeft ze niet aan werknemers die vaak in de auto zitten, zoals monteurs – hangt samen met een grote verhuizing. De hoofdkantoren van Ziggo (nu in Utrecht) en Vodafone (nu in Amsterdam) worden samengevoegd. VodafoneZiggo gaat zich op 1 oktober vestigen in een kantoorpand in Hoog Catharijne in het centrum van Utrecht, pal naast het NS-station.

Duurzaamheid Volgens een zegsman van NS komt het vaker voor dat bedrijven rond een verhuizing stevige beslissingen nemen die van invloed zijn op het reisgedrag van hun werknemers. NS hebben met meer grote bedrijven en instellingen afspraken over de afname van ov-jaarkaarten. VodafoneZiggo hoort op dat vlak nu tot de tien grootste klanten van NS, meldt een woordvoerder. De ov-kaart wordt ook verstrekt aan personeelsleden van de winkels van VodafoneZiggo en de mensen die voor de joint venture werken in Rotterdam, Leeuwarden, Maastricht en Nijmegen. Daar staan onder meer call centers van Ziggo (internet, telefonie en tv via de kabel) en Vodafone (mobiele telefonie). De maatregel is niet bedoeld als kostenbesparing: VodafoneZiggo is met het verstrekken van de ov-kaarten niet goedkoper uit, zegt een woordvoerder. De ondernemingsraden van de twee bedrijven zijn in principe akkoord met het plan. VodafoneZiggo is niet de eerste werkgever die dit jaar het overgrote deel van zijn medewerkers een ov-jaarkaart geeft. Stroom- en gasdistributeur Alliander (ruim 7000 personeelsleden) doet dat al vanaf het begin van dit jaar en geeft de kaart aan alle werknemers, ook aan de mensen die veel in de auto zitten, zoals storingsmonteurs. Bijdragen aan meer duurzaamheid was volgens een zegsman van Alliander het belangrijkste motief om de ov-kaarten te verstrekken. Of Alliander met de maatregel geld bespaart – of juist duurder uit is – wil de woordvoerder niet kwijt. Bij ABN Amro krijgen nieuwe medewerkers sinds medio 2015 standaard een ov-jaarkaart thuisgestuurd.

Grote klanten Naast Alliander en VodafoneZiggo zijn onder meer ABN Amro, de Volksbank, Essent, Shell, Strukton, DSM en Schiphol lid van die coalitie. Bouwer Strukton verstrekt ook ov-jaarkaarten aan zijn personeel en de Volksbank (moeder van ASN, RegioBank, BLG Wonen en SNS) geeft ze aan personeelsleden die zo’n kaart wensen. Bij ABN Amro krijgen nieuwe medewerkers sinds medio 2015 standaard een ov-jaarkaart thuisgestuurd. Werknemers die al bij de bank werken konden al eerder zo’n kaart krijgen of kunnen die aanvragen. In principe komen alle werknemers van ABN Amro in aanmerking voor zo’n kaart, ook als ze beschikken over een auto van de zaak. Volgens een woordvoerder maken zo’n 6000 ABN Amro’ers gebruik van de ov-kaartregeling. NS biedt al jaren Business Cards aan. Zo’n 500.000 mensen hebben zo’n kaart nu, van hen zijn er ongeveer 150.000 zzp’er, meldt een woordvoerder van NS. De Rijksoverheid is een grote klant, een aantal banken ook.

