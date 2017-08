Noorse nationalisten zien busstoelen voor boerka's aan

Wie zonder kan, kan tot zondag maar beter geen eieren eten. Met die opmerking van een topman van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in het tv-programma Nieuwsuur dinsdagavond, is de verwarring voor veel consumenten compleet: wat betekent het anti-bloedluismiddel fipronil dat in eieren terecht is gekomen voor mijn eetpatroon?