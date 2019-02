Noord-Koreanen terug naar een rantsoen van 300 gram per dag

Volgens het memo daalde de voedselproductie (rijst, graan, aardappelen, sojabonen) in Noord-Korea vorig jaar met meer dan 500.000 ton naar 5 miljoen ton - aantallen die bevestigd worden door de Verenigde Naties. Pyongyang wil 200.000 ton importeren, maar komt dan nog altijd voedsel tekort voor de bevolking.

Van de circa twintig miljoen Noord-Koreanen is ruim 40 procent ondervoed

De Verenigde Naties, die humanitaire hulp leveren aan Noord-Korea, staan intussen machteloos. Ook vorig jaar al bereikte voedselhulp slechts een derde van de mensen in nood, doordat er te weinig fondsen waren. Van de gevraagde 111 miljoen dollar kwam in 2018 een kwart binnen. Van de circa twintig miljoen Noord-Koreanen is ruim 40 procent ondervoed, tien miljoen mensen hebben voedselhulp nodig.

Pyongyang wijt de slechte oogsten aan extreem weer, maar ook aan VN-sancties die zijn ingesteld vanwege het nucleaire programma van het land. Hierdoor komen onderdelen voor landbouwmachines moeilijk het land in, evenals brandstof. Humanitaire hulp is wel toegestaan.

Het uitlekken van het memo kan volgens Noord-Korea-watchers niet los worden gezien van de top die komende week plaatsvindt in de Vietnamese hoofdstad Hanoi, tussen Noord-Korea's leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump. De Amerikanen willen dat Pyongyang zijn nucleaire programma afstoot, Noord-Korea wil onder andere dat de VN-sancties opgeheven worden. Het memo zou een uitnodiging zijn aan de Amerikanen om op dat vlak vast een gebaar te maken.

