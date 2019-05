Noord-Koreaanse vrouwen die naar China vluchten, belanden vaak in een gedwongen huwelijk of voor de webcam

Tienduizenden vrouwen uit Noord-Korea worden verhandeld naar China, om daar te belanden in de prostitutie, een gedwongen huwelijk of seks voor de webcam. Deze vrouwenhandel door Chinese criminelen levert jaarlijks meer dan honderd miljoen dollar op, zo stelt de onderzoeksgroep Korea Future Initiative in een rapport op basis van gesprekken met slachtoffers in China en Zuid-Korea.

Het rapport met de titel ‘Sex Slaves’ beschrijft hoe arme vrouwen, uit het noorden van Noord-Korea, naar China worden gelokt. Vaak gebeurt dat door Noord-Koreaanse handlangers van Chinese criminelen. Zij beloven de vrouwen een betere toekomst, in de vorm van een baantje in de horeca of in een fabriek.

Verkracht In werkelijkheid komt ongeveer 60 procent van deze vrouwen terecht in de prostitutie, een gedwongen huwelijk of in de online-seks business. Vaak zijn ze al verkracht door de ­mensensmokkelaars die hen over de grens brengen en vervolgens verhandelen. Sommige slachtoffers melden dat ze worden verkocht voor duizend yuan (130 euro), anderen voor veel meer geld, als bruid aan mannen die hen misbruiken. Vaak worden ze later weer doorverkocht. In de prostitutie, waarin ongeveer de helft van de onderzochte vrouwen belandt, werken ze soms voor 30 yuan (vier euro) per klant In de prostitutie, waarin ongeveer de helft van de onderzochte vrouwen belandt, werken ze soms voor 30 yuan (vier euro) per klant. Vaak gebeurt dit in bordelen in industriesteden in het noordoosten van China, niet ver van Noord-Korea. Anderen komen voor de camera terecht in centra voor internetseks, waarvan de beelden over de hele wereld zijn te zien. Volgens het rapport zijn er aanwijzingen dat vooral Zuid-Koreaanse mannen hiernaar kijken. De grote meerderheid van de slachtoffers is tussen negentien en negentwintig jaar oud, maar jonger zijn ze ook gevonden. Zo maakt het rapport melding van meisjes van negen of tien jaar die voor de camera tot seksuele handelingen worden gedwongen.

‘Voorzichtige schatting’ Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden, bevestigt het beeld uit het rapport. Breuker heeft zelf onderzoek gedaan naar de arbeidsomstandigheden van Noord-Koreanen die via officiële kanalen in het buitenland aan het werk worden gezet om geld te verdienen voor de staat. Dat er tienduizenden Noord-Koreaanse vrouwen worden verhandeld naar China, noemt hij ‘een voorzichtige schatting’. Breuker gaat ervan uit dat ook Noord-Koreanen zijn betrokken bij de vrouwenhandel. Onduidelijk is of de staat er weet van heeft en er zelf van profiteert. De lange grens tussen Noord-Korea en China is poreus en smokkel levert de grensbewoners aan beide zijden wat extra geld op. Bovendien vluchten er veel Noord-Koreanen naar China, die daar meestal illegaal in slechte baantjes terechtkomen. Sommigen weten uiteindelijk naar Zuid-Korea te ontsnappen, maar China stuurt gevluchte Noord-Koreanen vaak terug.

