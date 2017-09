Nooit meer snoozen, eerder opstaan!

In dertig dagen je leven veranderen, zodat je leven een tien wordt! Leven zoals je altijd wilde! Elke dag leven alsof het je laatste dag is!’ Het zijn grote woorden die van mijn beeldscherm afspatten, uitgesproken door de Amerikaan Hal Elrod, of zoals hij zichzelf noemt: Yo Hal Pal. Hal is mijn maatje voor de komende weken waarin ik mijn leven naar een volgend niveau ga tillen. En dat kan bizar eenvoudig, beschrijft hij in zijn boek ‘Miracle Morning - 6 gewoontes om je leven succesvoller te maken’.

Ik moet gewoon elke dag een uur eerder opstaan. Net als Oprah Winfrey, Bill Gates, Deepak Chopra en Wayne Dyer: allemaal succesvol doordat ze vroeg in de ochtend tijd voor zichzelf nemen. Dus nooit meer jezelf nog eens omdraaien in bed en absoluut never nooit meer de wekker ‘snoozen’. If you snooze, you loose, want dat zorgt ervoor dat je je lijf programmeert op uitstellen. ‘Het is alsof je zegt: ik wil niet opstaan, niet mijn leven leiden, in elk geval niet voluit’, schrijft Hal.

Dus zwiep ik de volgende dag (en alle dagen erna) meteen mijn benen over de bedrand, stap in mijn joggingbroek, drink een groot glas water, poets mijn tanden en sluip naar beneden. Waar ik, verbaasd aangekeken door de opgekrulde katten, mijn meditatiekussen opklop en ga zitten - in alle rust en stilte.

Zo volg ik secuur het stappenplan van Miracle Morning: -15 minuten mediteren en/of bidden -5 minuten je doelen voor de komende tijd bepalen -5 minuten je fascinerende, onbegrensde, opwindende toekomst visualiseren -10 minuten lezen, liefst in een zelfhulpboek -10 minuten schrijven in je dagboek -15 minuten bewegen, liefst buiten

Het resultaat

Na twee weken merk ik dat ik overdag inderdaad energieker ben, maar ook eerder moe ’s avonds. En eigenlijk geniet ik vooral van het mediteren.

Na nog eens twee weken - ik doe het inmiddels nog maar drie keer per week - pep ik mezelf wat op door de Miracle Morning-community op Facebook te bezoeken. Daar lees ik hoe fantastisch iedereen zich voelt door dat vroege uurtje en hoe hun leven is getransformeerd tot een waanzinnig rijk, vol leven en ineens voelt het hele ritueel zo nep en oppervlakkig. Moet het dan altijd beter? Op volle kracht vooruit? Perfecter?

Hoezo wil ik meer freelance klussen, harder werken, gezonder leven?

Ik schiet in een recalcitrante kramp en voel weerstand bij het voortdurend formuleren van mijn doelen. Hoezo wil ik meer freelance klussen, harder werken, gezonder leven? Wat moet ik nog allemaal aan mezelf verbeteren? Door er steeds over na te denken, voel ik me eerder tekortschieten, niet voldoen. Al dat potentieel dat kennelijk ergens in mij zit, laat ik zomaar sudderen! Dat gevoel krijg ik vooral als ik in m’n dooie eentje om kwart over zes in het schemerlicht met een dekentje om mijn toekomst zit te visualiseren.

Hoe erg is het dat ik helemaal geen groots verbeterplan op mezelf wil loslaten? Ik houd ontzettend van mijn aanrommel-leven vol frustraties, geworstel, hard werken en ook genoeg gelukzalige momenten. Gewoon, zoals het leven is: gedoe, getob en geluk.

Het is verfrissend om de dag met yoga te beginnen, maar het is ook fijn om nog even onder de warme dekens die spannende thriller uit te lezen, waardoor je bijna de trein mist. Of om 7 uur nog even het dekbed open te slaan voor het brugpieperkind dat haar voeten komt warmen.