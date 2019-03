Noodtoestand in Rockland County: Niet ingeënte kinderen worden geweerd

Rockland County, zo’n 18 kilometer ten noorden van Manhattan, besloot tot de harde maatregelen na verschillende uitbraken in het land, waaronder in de staten Californië, Texas en New York. Inmiddels zijn er al 181 gevallen van mazelen bekend in de New Yorkse stadsdelen Brooklyn en Queens, melden plaatselijke instellingen voor volksgezondheid. In de meeste gevallen gaat het om orthodoxe joden, die vanuit religieuze overtuigingen de prik weigeren.

Rockland County heeft het hoogste percentage joden in de VS: bijna een derde van de 300.000 inwoners. Nadat bleek dat bijna 6.000 minderjarigen in Rockland niet gevaccineerd waren, besloot het bestuurshoofd van Rockland County, Ed Day, op dinsdag de noodtoestand uit te roepen. Als gevolg mogen minderjarigen uit de gemeenschap geen openbare ruimtes meer in. Daardoor worden kinderen niet alleen geweerd van winkelcentra of bioscopen, maar mogen ze ook niet naar school zo lang ze ongevaccineerd blijven. Het verbod geldt voor 30 dagen of totdat de minderjarigen zich laten inenten. Volgens Amerikaanse gezondheidsexperts is dit de eerste keer in de recente Amerikaanse geschiedenis dat een dergelijke noodtoestand tegen de mazelen is uitgeroepen.

Frankrijk en Italië Rockland County probeerde het eerst ‘goedschiks’. Bijna 17.000 kinderen werden de afgelopen tijd gevaccineerd tegen bof, mazelen en rodehond. Daarnaast organiseerde het district een gezondheidscampagne waarbij politici, dokters en rabbijnen het belang van vaccinatie benadrukten. De New Yorkse voorstad is niet de eerste die dergelijke maatregelen moet treffen tegen ongevaccineerde minderjarigen. Zo moeten alle nieuwgeborenen in Frankrijk sinds 2018 worden ingeënt tegen elf verschillende ziektes. Als ouders dat weigeren worden de ongevaccineerde kinderen uitgesloten van Frans onderwijs. Afgelopen maand volgde ook Italië. Het aantal vaccinweigeraars groeit wereldwijd. Zo is het aantal gevaccineerden in Nederland afgelopen jaar gedaald onder de kritische grens van 95 procent. Deskundigen stellen dat een gemeenschap pas goed beschermd is tegen uitbraken wanneer het aantal boven die grens ligt.

