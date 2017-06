Nog nooit waren er wereldwijd zoveel vluchtelingen als nu

De UNHCR publiceert het rapport vandaag in aanloop naar de Wereldvluchtelingendag op dinsdag. Daarin is te zien dat het aantal vluchtelingen vorig jaar met 300.000 is gestegen ten opzichte van 2015. Dat komt erop neer dat 1 op de 113 mensen wereldwijd gedwongen is om te vluchten.

Lees verder na de advertentie

De stijging is wel kleiner dan in de jaren ervoor: in 2015 was het aantal nog met vijf miljoen gestegen ten opzichte van 2014. Maar vergelijk je dat met de situatie van 20 jaar geleden, dan is het aantal bijna verdubbeld. In 1997 waren er nog 33.9 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht.

Het relatief stabiele aantal vluchtelingen verhult een erg instabiele situatie in de wereld Filippo Grandi

De meeste vluchtelingen komen uit conflictgebieden in Syrië, Colombia, Afghanistan en Zuid-Soedan. De snelstgroeiende groep komt uit Zuid-Soedan, waar momenteel een bloedige burgeroorlog heerst. Aan het einde van 2016 hadden zo’n 3.3 miljoen mensen hun huis in het land verlaten. In Syrië is inmiddels ongeveer twee derde van de bevolking, zo’n 12 miljoen mensen, gevlucht.

Minderjarigen Een groot deel van de vluchtelingen is minderjarig. Naar schatting zouden zo'n 75.000 kinderen vorig jaar asiel hebben aangevraagd in Europa, meer dan de helft van die aanvragen zouden in Duitsland zijn gedaan. Het gaat om een zeer kwetsbare groep, waarschuwt de UNHCR, omdat ze gevaar lopen te worden uitgebuit. Deze kinderen worden namelijk vaak met een bedoeling over zee gestuurd, zei directeur Pim Kraan van Save the Children vorig jaar tegen deze krant. "Daar zit misbruik achter. (...) Mensensmokkelaars zetten bijvoorbeeld een nummer in hun mobiele telefoons. Dat moeten ze bellen zodra ze in Europa zijn. Dan worden ze opgehaald. Velen belanden in de prostitutie." Gedwongen verplaatsing is het symbool voor een oorlog waar geen einde aan komt Filippo Grandi, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de VN De meeste vluchtelingen komen in Turkije terecht. Eind 2016 stond dit aantal op 2,9 miljoen. Ook Pakistan (1,4 miljoen) en Libanon (1 miljoen) herbergen veel vluchtelingen. Dat aantal ligt in Europa lager. Duitsland nam veruit de meeste vluchtelingen op. Het aantal vluchtelingen dat het land in 2016 opnam verdubbelde tot meer dan 600.000.

Vergeten crisis Veruit de grootste groep vluchtelingen, zo’n 84 procent, wordt opgevangen door armere landen. De UNCHR hoopt dat rijke landen met dit rapport tot inkeer komen: het is niet genoeg om alleen meer vluchtelingen op te nemen, ze zouden daarnaast moeten investeren in de bevordering van vrede en de heropbouw van de conflictgebieden, aldus de VN-organisatie. De organisatie spreekt van een 'vergeten crisis'. “Het relatief stabiele aantal vluchtelingen verhult een erg instabiele situatie in de wereld.”, aldus Filippo Grandi, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de VN. “De wereld lijkt niet meer in staat om vrede te sluiten.” Grandi waarschuwt dat er voorlopig geen einde komt aan het aantal mensen dat door oorlog moet vluchten. “Je zult oude conflicten zien die blijven voortduren en er zullen nieuwe conflicten ontstaan. Beide zullen meer vluchtelingen veroorzaken. Gedwongen verplaatsing is het symbool voor een oorlog waar geen einde aan komt."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.