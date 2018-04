Nog nooit eerder werd ik zo structureel genegeerd

In een interview met een hondentrainer las ik dat er grofweg drie manieren zijn om een hond op te voeden. 1. De hond mag alles. 2. De hond mag niets. 3. Er wordt geluisterd naar de behoefte van de hond. De hond moet leren luisteren naar de baas, maar de baas moet ook naar de hond leren luisteren. De hondentrainer vertelde dat veel mensen een hond in huis halen voordat ze een kind nemen en dat de manier van opvoeden vaak overeenkomt. Mag de hond alles, dan mag het kind ook alles. Et cetera.

Na het lezen van dit artikel wist ik zeker dat ik geen kind moest willen.

Ik pas weleens op de hond van een vriendin. Ik probeer invloed uit te oefenen. Ik zeg zo streng mogelijk: “Zit”, maar de hond gaat nooit zitten. Dat komt geloof ik doordat het dier voelt dat het mij uiteindelijk niet zoveel uitmaakt of het gaat zitten of niet.

Rotzooi en luisteren

Over het algemeen vind ik het onprettig als een levend wezen te veel naar een ander levend wezen luistert. Ik bedoel dit niet in de letterlijke zin van het woord: natuurlijk is het fijn als iemand luistert als je iets aan het vertellen bent, maar ik heb het over een bepaalde vorm van macht en hiërarchie; dat een ander gaat bepalen hoe je je moet gedragen. Ik geef toe dat dit soms nodig is, anders wordt het een rotzooi, maar dan denk ik weer: wat is er mis met rotzooi?

Dat ik op deze manier ben gaan denken is uiteraard de uitkomst van mijn eigen opvoeding. Ik kijk naar het model van de hondentrainer. Ik vermoed dat mijn ouders mij via punt drie hebben proberen op te voeden, daarin gefaald zijn, en dat ik dat zelf met mijn dwangmatige karakter heb weten om te buigen tot punt één. Het probleem daarmee is natuurlijk dat je niet echt verder komt. Vroeger gooide ik bijvoorbeeld gewoon mijn fiets van me af en ging in het gras zitten als ik geen zin meer had om door te fietsen. Onmogelijk gedrag. Als je alles mag of denkt te mogen, hoef je nooit naar iemand te luisteren. Als je nooit naar iemand luistert, ben je misschien autonoom, maar maak je ook niet zo gauw wezenlijk contact.

Als je contact met een ander wilt, kom je automatisch uit bij punt drie: elkaar voorzien in wederzijdse behoeften. Of, zoals Nina Simone het zou zeggen (zingen): ‘You’ve got to give a little, take a little’ (and let your poor heart break a little). Nu woon ik in een woongroep. Niet zozeer omdat het idee van een woongroep me per definitie aanstaat, maar omdat mijn leven zo gelopen is en ook omdat ik niet genoeg geld heb.

De woongroep bestaat uit een lange gang met twee badkamers en één keuken. Aan (of in) de gang wonen vier mensen. We hebben allemaal een eigen woning, maar delen ook van alles. Om er geen complete chaos van te maken, moeten we afspraken maken. Zoals je dat ook moet binnen in een gezin, met vrienden, op straat, of op de werkvloer.