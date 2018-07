Nog lang niet iedereen juicht om de Noord-Zuidlijn

Een blik op een van de perrons van de Noord-Zuidlijn leert dat veel reizigers voor de pret met de gloednieuwe metro meerijden. Mensen met rugzakje kijken blij en nieuwsgierig om zich heen, maken foto’s en stappen bij elk station even uit. Reizigers met een specifiek doel kijken minder vrolijk in de zaterdag officieel geopende lijn, die door eindeloze budget- en bouwtijdoverschrijdingen berucht is geworden.

Als Meta Visser op het Centraal Station eindelijk op het goede perron richting Amsterdam-Noord staat, slaakt ze een zucht van verlichting. “Het lijkt wel een doolhof hier, maar goed, dat zal op den duur wel wennen.” Ze is, zoals elke zondag, op weg naar haar vader die in het Eduard Douwes Dekkerhuis woont.

Extra overstap

Op de vraag of de lijn een verbetering is, schudt ze haar hoofd. Normaal nam ze op CS bus 34, die haar voor het verpleegtehuis in Amsterdam-Noord afleverde. Nu moet ze eerst met de metro naar halte Noorderpark en daar alsnog op bus 34 stappen. Het was een ritje van vijftien minuten en dat zijn er nu 21, plus extra overstap met risico op vertraging. “Ik heb zitten zoeken naar alternatieven op internet. Daar vond ik een kaartje, barstenvol met lijnen en kleuren. Daar kon ik geen wijs uit worden. Ach, we zien het wel.”

In de trein terug stappen Robin Gaffel en zijn vriendin met een grote glimlach in de brandschone trein. Zij wonen sinds twee maanden in Amsterdam-Noord en zijn op weg naar ‘ergens’ in de binnenstad. “De Albert Cuyp-markt misschien. We rijden puur uit interesse mee. We hebben jarenlang het moeizame proces uit de media meegekregen en vinden het grappig om nu deel van die geschiedenis te worden.”