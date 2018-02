Nog altijd gaan duizenden leerlingen niet naar school

Minister Arie Slob (basis- en voortgezet onderwijs) is ontevreden over de cijfers. Volgens hem slagen lokale overheid, scholen, zorginstellingen en andere betrokken instanties er onvoldoende in om korte metten te maken met thuiszittende kinderen. “Ieder kind heeft het recht naar school te gaan. Kinderen die niet naar school gaan, kunnen een leerachterstand oplopen, maar lopen ook vriendjes en vriendinnetjes mis”, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Lees verder na de advertentie

Om langdurig thuiszitten terug te dringen wil Slob meer en betere samenwerking in de regio's tussen onderwijs, lokale overheid en jeugdhulp. Ook wil hij beter toezicht op naleving van de Leerplichtwet door scholen. Daarnaast belooft hij vaart te zetten achter een wetsvoorstel waarin staat wie uiteindelijk de doorslaggevende stem heeft voor de beste onderwijsplek, als overleg tussen betrokken partijen, zoals ouders, jeugdhulp en scholen, is vastgelopen. Dat is nu niet altijd even duidelijk.