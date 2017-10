Nobelprijs voor pionier van de gedragseconomie

Richard Thaler gelooft niet in de rationele mens die altijd de beste keuze maakt. “Het is idioot om te denken dat mensen de hele tijd logisch handelen”, zei hij in de biografische film The Big Short. Mensen zijn impulsief en emotioneel, onvoorspelbaar ook. Dat inzicht levert de Amerikaanse gedragseconoom Richard Thaler de Nobelprijs op voor de economie, zo maakte de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen maandagochtend bekend.

Hoe vaak gebeurt het niet dat een consument een beslissing neemt omdat hij of zij ‘verliefd’ wordt op een auto of huis

Dat mensen beslissingen nemen op basis van emotie lijkt zo voor de hand te liggen dat het de vraag oproept waarom iemand daarvoor de Nobelprijs krijgt. Dat heeft te maken met de opvattingen die lang de klassieke economie hebben gedomineerd. Het gedrag van consumenten en beleggers werd verklaard vanuit de homo economicus, de mens die logisch denkt en handelt en dus altijd uitgaat van zoveel mogelijk eigen gewin. Dat klopt ook wel, maar mensen gaan daarbij eerder af op hun gevoel dan op hun verstand. Hoe vaak gebeurt het niet dat een consument een beslissing neemt omdat hij of zij ‘verliefd’ wordt op een auto of huis terwijl het rationeel gezien geen verstandige keuze is.

Ook in kleinere beslissingen zijn mensen irrationeel. We drinken alcohol, eten ongezond of kopen een dure jas terwijl de bankrekening een ander signaal geeft. We weten dat het niet verstandig is, maar ja, het vlees is zwak. Dat geldt ook voor beleggers die te veel risico nemen en banken en verzekeraars in de afgrond storten, of voor topmensen bij bedrijven die een overname doen waar niemand beter van wordt.