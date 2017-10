Nobelprijs: Ican gaf discussie over kernbommen nieuwe energie

Bijzonder, zegt de Amerikaanse Susi Snyder om te horen dat haar organisatie zo in de geest van Nobel handelt. “Zijn idealen zijn nog altijd actueel.” Snyder is bestuurslid van Ican namens de Nederlandse vredesorganisatie Pax. Ican is sinds 2007 een coalitie van organisaties uit honderd landen die kernwapens de wereld uit willen helpen.

De internationale gemeenschap heeft maatregelen genomen tegen het gebruik van landmijnen, clusterbommen, en biologische en chemische wapens. Zo’n verbod is er nog niet voor kernwapens, ook al zijn die veel destructiever, merkt de Nobel-organisatie op. Hoe komt dat? Snyder: “Aan een kernbom wordt een magische kracht toegeschreven. In de toptien van landen die het meeste geld uitgeven aan het leger staan de Verenigde Staten bovenaan. Ze besteden meer dan de nummers twee tot en met negen opgeteld. Toch gelooft Amerika niet dat het veilig is zonder kernwapens. Uiteindelijk zijn het onmenselijke bommen, waarvan het effect niet ophoudt bij een landsgrens. Onze campagne heeft de discussie nieuwe energie gebracht. Ook doordat we samenwerken met overlevenden van kernwapens, niet alleen uit Japan maar ook slachtoffers van kernproeven in de VS of in de Stille Oceaan.”

Als wapenfeit van Ican noemt het Nobel-comité dat op 7 juli 122 landen van de Verenigde Naties voor een verdrag over het verbod van kernwapens stemden. Ican was een drijvende kracht achter dit verdrag. Van de 124 landen stemde eentje tegen, dat was Nederland. Waarom? “Het verdrag stelt onder meer dat landen geen kernwapens van andere landen mogen bewaren, en het is een publiek geheim dat Nederland dat doet. Nederland is er nog niet klaar voor om te tekenen, maar staat wel positief tegenover een verbod op kernwapens.”