Nijpend personeelstekort: vluchtelingen ingezet om ouderen te verzorgen

In Katwijk werden vorig jaar al tien vluchtelingen met een verblijfsstatus intern opgeleid om ouderen te verplegen. Inmiddels heeft ook de rest van de Nederlandse zorginstellingen hun oog laten vallen op nieuwe Nederlanders. Door heel Nederland onderzoeken zij momenteel of het een goed idee is deze groep actief te benaderen.

Dat laat RegioPlus weten, het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn. De aangesloten organisaties onderzoeken de mogelijke instroom van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, weet beleidsadviseur Karin Luidens. Na deze zomer willen zij namelijk een concreet actieplan hebben, met daarin afspraken om de tekorten terug te dringen op regionaal niveau.

'Als je deze mensen hiervoor in kunt zetten, voelen ze zich waardevol en sla je twee vliegen in één klap'

Francis Bolle van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) herkent deze ontwikkeling. “Het is een creatieve manier om te bekijken: waar zit potentieel? Kunnen we deze groep in korte tijd omscholen? Natuurlijk moet je goed bekijken hoe goed iemand de taal spreekt. Dat is heel belangrijk in de zorg.”

Persoonlijke terugkeerbrieven Brabantse zorginstellingen gaan een verleidingsoffensief starten. Zij sturen ex-werknemers brieven of ansichtkaarten met het verzoek om terug te keren, maakt Transvorm, de Brabantse vereniging voor werkgevers in zorg en welzijn, bekend. Dat doen zij onder het motto: 'De zorg heeft u weer nodig', vertelt bedenker Marc Veldhoven. In het noorden van de provincie zijn alleen al meer dan duizend vacatures. Omdat de zorginstellingen in Brabant de namen en adressen van ontslagen medewerkers nog hebben, gaan zij hen aanschrijven. Luidens van RegioPlus ‘sluit het voor de nabije toekomst niet uit’ dat andere regionale organisaties deze methode ook gaan gebruiken.

Inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt De vijver zorgmedewerkers om uit te vissen wordt niet zomaar groter, weten instellingen inmiddels. Transvorm gaat ook bekijken of de inzet van verstandelijk of lichamelijk beperkten helpt. Francis Bolle van V&VN: “Dat is iets nieuws. Het idee van de participatiemaatschappij speelt op de achtergrond: het idee dat iedereen een bijdrage kan leveren.” Wie bij Amie Ouderenzorg iemand aandraagt, krijgt 250 euro Deze groep kan bijvoorbeeld verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen, volgens Bolle. “Want er zijn in zorginstellingen ook mensen nodig die koffie en thee rondbrengen, een praatje maken – cruciale taken waar nu steeds minder tijd voor is. Als je deze mensen hiervoor in kunt zetten, voelen ze zich waardevol en sla je twee vliegen in één klap.”

Aanbrengpremies en bonussen Bij webshops krijg je soms korting als je een nieuwe klant aanlevert. Dat model hebben zorginstellingen vertaald in een wervingstechniek, zien de beroepsvereniging V&VN en brancheorganisatie Actiz. Wie een nieuwe werknemer aandraagt en strikt, krijgt in ruil daarvoor geld. Dit heet officieel een ‘aanbrengpremie schaarsteprofessionals’. Wie bijvoorbeeld werkzaam is bij Amie Ouderenzorg in Bentveld, Noord-Holland, en iemand aandraagt, krijgt 250 euro. Ook de nieuwe medewerker krijgt een bonus: een extra maandsalaris bij een jaar verlenging van het eerste jaarcontract. “Medewerkers zijn het kloppend hart van Amie”, valt op de website van de zorgorganisatie te lezen.

