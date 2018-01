Nijmeegse rabbijn opnieuw beschuldigd van misbruik

Eén beschuldiging is niet nieuw. Op 26 november 2011 meldde de Amerikaan Meyer Seewald op internet al hoe Mendel L. hem als elfjarige tijdens een jeugdkamp in Amerika genitaal had betast. Omdat de klacht niet serieus genomen werd, vroeg Seewald andere slachtoffers naar voren te treden. Dat is nu gebeurd. Een tweede slachtoffer herinnert zich hoe de kampbegeleider hem afzonderde, zijn kleren uittrok en zijn edele delen begon in te smeren met zalf.

