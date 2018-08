Nieuwe middelen nodig voor brandende wereld

Aan bosbranden in augustus zijn ze in Californië wel een beetje gewend. Maar nu woedt het vuur zoals het nooit eerder woedde. Twee brandhaarden ten noorden van San Francisco zorgen voor een vuurzee die bijzonder moeilijk te controleren is. Inwoners vrezen dat zij zich kunnen opmaken voor meer zomers zoals deze.

De tussenstand van gisteren was dat in elf dagen tijd een gebied ter grootte van de stad Los Angeles in de as is gelegd. Brandweerlieden uit de verre omtrek zijn naar de Amerikaanse westkust getrokken om te helpen - zelfs uit Florida, Australië en Nieuw-Zeeland.

Kli­maat­ver­an­de­ring is niet de enige oorzaak. In Griekenland werd al vastgesteld dat daar veel illegale bebouwing op kwetsbare plaatsen was

Zij rapporteren een veel heviger brand dan ze ooit eerder moesten bestrijden: heter en hoger. "Het brandt intenser en sneller", zei Mark Hartwig, voorzitter van Amerikaanse brandweercommandanten, tegen persbureau AP.

Ook het bos in Europa brandt. Na een uitzonderlijk warme en droge periode zijn in Zweden duizenden hectares bos afgebrand, net als in Italië, Spanje en Portugal. Dat laatste land kampte vorig jaar ook al met grote branden.

Dubbel zoveel natuurbranden In Nederland heeft de langdurige droogte ervoor gezorgd dat de afgelopen twee maanden meer dan twee keer zoveel natuurbranden moesten worden geblust dan in dezelfde periode vorig jaar, ruim 2800 ten opzichte van 1200 vorig jaar. In Portugal is de situatie voorlopig nog minder dramatisch dan vorig jaar. Daar proberen op dit moment 1100 brandweerlieden in de Algarve te voorkomen dat het vuur overslaat op bewoond en door toeristen bezocht gebied. Het zal zeker nog dagen duren voor het vuur gedoofd is, zei premier Antonio Costa gisteren. En in Griekenland kwamen vorige week bijna honderd mensen om het leven als gevolg van bosbranden. We gebruiken decennia oude materialen om branden te bestrijden die niet dezelfde zijn als dertig jaar geleden Edward Struzik, klimaatwetenschapper in de San Francisco Chronicle Klimaatverandering is niet de enige oorzaak. In Griekenland werd al vastgesteld dat daar veel illegale bebouwing op kwetsbare plaatsen was. Zoiets speelt waarschijnlijk ook deels in Californië, waar ook een andere manier van onderhoud van de bossen ze kwetsbaarder maakt. Maar dat deze bosbranden waarschijnlijk een teken zijn van extremere klimaatomstandigheden, waar al enige tijd voor wordt gewaarschuwd, daarover zijn autoriteiten het eens.

Groter brandweerkorps Dat betekent ook dat er plotseling overal ter wereld kritisch wordt gekeken naar de materialen waarmee de brandweer werkt. In Zweden bijvoorbeeld, heeft de brandweer de afgelopen maand alles op alles moeten zetten om bosbranden te bestrijden. Er kwamen blusvliegtuigen uit Italië, militairen en uiteindelijk zelfs vluchtelingen uit de krap bemande posten in noordelijke streken helpen blussen. Nu de branden voorbij zijn, probeert de regering zo snel mogelijk meer geld vrij te spelen voor een groter brandweerkorps. Portugal liet blusvliegtuigen uit Canada invliegen. Een kritische beschouwing van brandweermiddelen is onvermijdelijk, stelt Edward Struzik, klimaatwetenschapper van de Queens University in Alberta, Canada. Hij schreef vorig jaar het boek 'Firestorm', waarin hij voorspelt dat de toekomst meer en heviger branden zal brengen. Volgens Struzik werkt de brandweer bijna overal met verouderde materialen. Hij beschreef in zijn boek hoe het bosbrandseizoen in veertig jaar steeds langer ging duren en dat er steeds grotere oppervlakten afbranden. In de San Francisco Chronicle zei Struzik: "We gebruiken decennia oude materialen om branden te bestrijden die niet dezelfde zijn als dertig jaar geleden. Brandweermensen uit 1955 zouden de materialen en technieken van de huidige brandweer moeiteloos kunnen toepassen." Zo zou het gebruik van blusvliegtuigjes die vlamvertragers in de vorm van rood poeder afwerpen, niet altijd even effectief zijn, terwijl camera's op drones eerder nieuwe brandhaarden zouden kunnen ontdekken.

