Nieuwe islamitische middelbare school stuit op verzet bij islamitische schoolbesturen

Nederland heeft er vanaf vandaag een tweede islamitische middelbare school bij. De Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) in Amsterdam kan officieel van start met het werven van nieuwe leerlingen voor het islamitische Cornelius Haga Lyceum.

Dat kan nadat vorige week een einde kwam aan zes jaar gesteggel over Nederland's tweede islamitische middelbare school. De Raad van State oordeelde dat de school open mag, nadat demissionair staatssecretaris Sander Dekker van onderwijs had geprobeerd daar een stokje voor te steken. Dekker moet de islamitische school per 1 augustus bekostigen, oordeelde de Raad.

Volgens Boudil heeft het bestuur ‘totaal geen ervaring of affiniteit met onderwijs’

De strijdbijl is desondanks nog niet begraven. Bij mondde van Redouan Boudil, directeur-bestuurder Stichting Noor en As-Siddieq waar acht islamitische basisscholen onder vallen, verklaarden vijftien scholen gisteren in NRC geen vertrouwen te hebben in het Cornelius Haga Lyceum. Volgens Boudil heeft het bestuur ‘totaal geen ervaring of affiniteit met onderwijs’. Hij noemde het ‘cowboys, zonder oog voor het algemeen belang’.

Slechte kwaliteit SIO-bestuursleden waren eerder betrokken bij het Islamitisch College Amsterdam dat in 2011 de deuren moest sluiten vanwege slechte kwaliteit onderwijs. Later betuigde een van de bestuursleden zijn steun aan terreurgroep Islamitische Staat. Staatssecretaris Dekker wilde de nieuwe middelbare school niet financieren omdat het bestuur volgens hem onvoldoende afstand had genomen van de omstreden uitspraak. De Raad van State oordeelde woensdag dat dit ongegrond was.

Rug naar de samenleving Nu duidelijk is dat de school mag starten, verzorgt de gemeente Amsterdam de huisvesting voor de naar verwachting 186 brugklassers die vanaf september zullen instromen. Van harte gaat dat niet. Het contact tussen de Gemeente Amsterdam en het bestuur verloopt stroef, aldus de woordvoerder van wethouder Simone Kukenheim van Onderwijs, Jeugd en Diversiteit. Net als Dekker heeft Kukenheim weinig vertrouwen in het sio-bestuur. Dit komt onder andere door de slechte kwaliteit van het onderwijs in het verleden. Het bestuur lijkt wat de gemeente betreft ‘met de rug naar de samenleving’ te staan en naar de 'diversiteit van een stad als Amsterdam'. SIO-bestuursvoorzitter Söner Atasoy is benaderd voor een reactie maar wilde niet ingaan op de kwestie.

