Nieuwe gevallen van ebola in Congo

De verpleegkundige is niet de eerste persoon die mogelijk aan ebola gestorven is. In het dorp Ilkoko Iponge in het noordwesten van het land zijn de afgelopen dagen al zeventien mensen overleden aan verschijnselen die sterk aan ebola doen denken. Kenmerkend voor de ziekte is dat patiënten bloed braken of dat er bloed in hun ontlasting zit. Dat was hier het geval, maar doordat de lichamen niet zijn onderzocht, staat de doodsoorzaak niet helemaal vast.

De We­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie heeft onmiddellijk actie ondernomen om het risico op verspreiding zo veel mogelijk te beperken

Op dit moment zijn er nog twee patiënten bij wie ebola wel al met zekerheid is vastgesteld. Van negen anderen wordt het bloed nog onderzocht.

De WHO vermoedt dat de uitbraak al in de eerste week van april begon en dat er in totaal al 32 mensen aan stierven. Nu zegt de organisatie ook rekening te houden met het ergste: de mogelijkheid dat het zeer besmettelijke virus zich verspreidt over een grotere regio.

De ebola-uitbraak van deze week is de negende sinds 1976, toen de dodelijke ziekte werd ontdekt. In deze regio is het voor het eerst dat de ziekte wordt gesignaleerd. Gemiddeld sterft 50 procent van de ebola-patiënten.

Medicijnen De Wereldgezondheidsorganisatie heeft onmiddellijk actie ondernomen om het risico op verspreiding zo veel mogelijk te beperken. Er is 1 miljoen dollar uitgetrokken voor het indammen van de ziekte en er wordt voor gezorgd dat ziekenhuizen in de omgeving beschikken over de juiste medicatie. Toch blijft men bezorgd over de mogelijkheden de verspreiding van de ziekte in te perken. De Congorivier stroomt in de buurt van het getroffen gebied en via die rivier is ook hoofdstad Kinshasa te bereiken. In 2014 stierven in West-Afrika meer dan 11.000 mensen aan de grootste uitbraak van ebola ooit. Sindsdien is er wel een experimenteel medicijn ontwikkeld. Het is nog afwachten of de artsen in Congo dat kunnen en mogen inzetten.