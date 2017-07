Nieuwe baan? Eerst testen op zwangerschap en andere 'kwaaltjes'

Marcia Eugenia's normaliter opgewekte gezicht staat op onweer. Ze is 24 jaar oud, heeft net haar master psychologie gehaald, maar nu ze enthousiast aan haar carrière wil beginnen, loopt ze tegen een muur op. "Overal waar ik solliciteer moet ik mijn bloed laten testen", zegt ze geïrriteerd. Zo ook bij haar meest recente beoogde werkgever, een krant waar ze als bedrijfspsychologe aan het werk wil gaan.

"Ik vind het vernederend", zegt ze balend. "Ik heb alle papieren op orde, ik heb uitstekende cijfers gehaald, ik wil dolgraag aan het werk, maar of ik uiteindelijk een baan krijg, hangt van zaken af die helemaal niets met mijn kwaliteiten te maken hebben, maar van het resultaat van een stomme bloedtest."

De bedrijven waar ze heeft gesolliciteerd doen er in het geheel niet geheimzinnig over waaróm ze graag zouden willen weten wat ze zoal in haar bloedbaan verstopt: "Bij het laatste gesprek zei de man die me naar het laboratorium stuurde botweg dat ze willen weten of ik zwanger ben of een seksueel overdraagbare aandoening heb."

Wie een seksueel overdraagbare aandoening verzwijgt, verzwijgt natuurlijk een 'twij­fel­ach­ti­ge levensstijl'

Het is niet de eerste keer dat ik zoiets hoor sinds ik in Mexico-Stad woon; het bloed van sollicitanten laten testen op bepaalde ziektes, zwangerschap en andere 'kwaaltjes' is schering en inslag in het hele land. Ook mijn verloofde Adriana, die in de bancaire sector werkt, werd bij vrijwel alle banen waar ze in het verleden voor solliciteerde gesommeerd zich grondig te laten testen.

De reden is helder. Zwangere werknemers zijn maar lastig, en het resultaat van een bloedtest vertelt wat de sollicitant misschien zelf liever niet wil vertellen; dat ze over een maand of acht misschien tijdelijk wat minder beschikbaar zijn of fysieke ongemakken kunnen hebben. En wie een seksueel overdraagbare aandoening verzwijgt, verzwijgt natuurlijk een 'twijfelachtige levensstijl', zoals sommige werkgevers het met veel gevoel voor eufemisme noemen. Zelfs al heeft het geen enkele invloed op de prestaties van een werknemer.

Illegaal Het is een vernederende routine voor werkzoekenden, en hoewel ook mannen het moeten ondergaan, lijden vrouwen er veruit het meest onder. Met name jongere vrouwen in grote steden als Mexico-Stad krijgen het gevoel dat snel carrière maken én jong kinderen krijgen erg moeilijk is. De hatelijke tocht naar het laboratorium betekent gevoelsmatig kiezen tussen een mooie baan óf het moederschap. Wie niet akkoord gaat, loopt per definitie de gedroomde baan mis Het klinkt niet alleen onrechtvaardig, het is ook gewoon illegaal. Zowel federale als deelstaatwetgeving verbiedt discriminatie op de werkvloer in de breedste zin van het woord. In Mexico-Stad mag het recht op werk volgens het lokale strafrecht expliciet niet worden ingeperkt door zwangerschap of gezondheidssituatie. Bedrijven hebben daar echter op grote schaal lak aan; tussen 2010 en 2016 registreerde de Conapred, de federale anti-discriminatiecommissie, meer dan 1700 klachten van vrouwen die zeiden op werk en bij sollicitaties gediscrimineerd te worden, waarvan ruim 500 vanwege zwangerschap. En juist omdat het zo'n wijdverspreid fenomeen is, gaan sollicitanten zelden in protest tegen het verplichte bloedonderzoek. Wie niet akkoord gaat, loopt per definitie de gedroomde baan mis. Voor hen tien anderen, en bedrijven worden nauwelijks gestraft voor zulke praktijken. "Ya que...", verzucht Marcia. "Het is niet anders. Goedbetaalde banen zijn schaars in Mexico, en als ik me hiertegen verzet, krijg ik hem zeker niet." Wel heeft ze zich voorgenomen om nooit meer op deze manier te solliciteren. "Als ik deze baan niet krijg, begin ik zelf een adviesbureau."

