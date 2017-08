Nieuw-Zeelandse regeringspartij wil jonge criminelen naar militair trainingskamp sturen

Ongeveer 150 jonge criminelen in Nieuw-Zeeland komen voortdurend in aanraking met justitie. Zij tonen niet de wil hun leven te beteren, zegt Amy Adams, woordvoerder van de National Party, in een verklaring aan The Guardian. Daarom lijkt het de partij een goed idee als de jongeren een jaar lang in een militair trainingskamp verblijven. Een locatie heeft de partij ook al op het oog: het Waiouru legerkamp op het noordelijk eiland.

De National Party hoopt dat criminele jongeren leren structuur in hun leven aan te brengen en grenzen leren respecteren

Grenzen leren respecteren De partij richt zich met name op jongeren tussen de 12 en 17 jaar die zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele delicten, gewelddadige overvallen en moord. De partij hoopt dat jongeren leren structuur in hun leven aan te brengen en grenzen leren respecteren. Daarom wil de National Party ook streng optreden tegen ouders die kinderen jonger dan 15 jaar tussen 12 en 5 uur ’s nachts zonder toezicht op straat laten lopen. De ouders kunnen een boete tegemoet zien van 200 Nieuw-Zeelandse dollars. Dat is omgerekend zo’n 124 euro. De National Party wil het trainingsprogramma in vier jaar tijd ontwikkelen, maar het blijft nog zes weken onduidelijk of haar plannen doorgang kunnen vinden. Nieuw-Zeeland gaat op 23 september namelijk naar de stembus. De National Party maakt al acht jaar de dienst uit in Nieuw-Zeeland, maar moet afwachten of dat na 23 september nog steeds het geval is. Jongeren die meededen pleegden na hun tijd in het trainingskamp ergere misdaden dan jongeren die andere programma’s hadden gevolgd Katie Bruce, voorzitter van lobbyorganisatie Just Speak

Succes trainingskamp niet bewezen Labour, de oppositiepartij, is fel tegen de plannen. Zij pleit ervoor dat de overheid oorzaken van armoede onder jongeren aanpakt. Op deze manier zouden jongeren niet in de verleiding komen zich bezig te houden met criminele activiteiten, aldus de partij. Ook criminologen twijfelen of de aanpak die de National Party voor ogen heeft, werkt. “Uit onderzoek blijkt dat trainingskampen voor jonge criminelen meer problemen creëren. Jongeren die hebben meegedaan plegen juist sneller opnieuw een crimineel feit”, zegt criminoloog Jarrod Gilbert van de Universiteit van Canterbury tegen Radio Nieuw-Zeeland. Just Speak, een lobbyorganisatie die zich bezig houdt met jeugdcriminaliteit, bevestigt dit. “Trainingskampen voor jonge criminelen zijn uitgebreid getest”, zegt voorzitter Katie Bruce tegen Radio Nieuw-Zeeland. “Jongeren die meededen pleegden na hun tijd in het trainingskamp bovendien ergere misdaden dan jongeren die andere programma’s hadden gevolgd.” Trainingskampen voor jonge criminelen worden al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw aangeboden. In 2010 lanceerde de Nieuw-Zeelandse overheid een soortgelijke cursus van negen weken. Die werkte wel, zo bleek uit onderzoek. Maar dat betekent niet dat een cursus van een jaar succes kan hebben, zegt Bruce tegen Radio Nieuw-Zeeland. “Dit is gewoon een verschrikkelijk slecht idee.”

