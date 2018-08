Nieuw-Zeelandse premier belooft dat pasgeboren dochter Maori gaat leren

“We hebben nog niet besloten hoe dat gaat gebeuren”, voegde ze er aan toe in een tv-interview. De progressieve premier was in juni de tweede regeringsleider ter wereld die in functie een kind baarde. Haar dochtertje Neve kreeg als tweede voornaam al Te Aroha, wat Maori is voor ‘Liefde’.

Slechts 2,5 procent van de Nieuw-Zee­lan­ders spreekt ‘te reo Maori’ en de taal dreigt uit te sterven.

Zelf had Ardern in haar anderhalve maand zwangerschapsverlof ook werk willen maken van de taal, maar dat kwam er niet van. “Ik was een beetje naïef over de intensiteit van die zes weken.”