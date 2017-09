Nieuw New York: plezieriger, maar niet meer te betalen

Een nieuw World Trade Center beheerst de skyline van New York weer. Maar de rest van de stad is zestien jaar na de aanslagen van 9/11 ook hard veranderd. Vertrouwde wolkenkrabbers als het Empire State Building en het Chrysler Building hebben forse concurrentie gekregen van nieuwe gebouwen.

Lees verder na de advertentie

"Er gaan gigantisch veel torens de lucht in, met name woontorens in het duurdere segment. Dus dat is heel erg zichtbaar", zegt David van der Leer. De Nederlandse directeur van het Van Alen architectuurinstituut in de stad (vernoemd naar de architect van het bekende Chryslergebouw op Manhattan) vindt die torens niet altijd een aanwinst. Uiterlijk niet, en helemaal niet als hij bedenkt wie daar in wonen: vaak niemand.

Investeringsobjecten "Het zijn gebouwen voor mensen met hogere inkomens, die er niet wonen. Misschien hebben ze het als investeringsobject, of als derde of vierde huis. En dat terwijl er zo veel mensen zijn die woonruimte nodig hebben." Er zouden 200.000 betaalbare woningen komen, er zijn er pas 4000 gebouwd Dat New York de laatste jaren in snel tempo een nieuw gezicht krijgt, is logisch, zegt Van der Leer. "Dat zie je altijd als er een economisch slechte periode is geweest, en de dingen gaan financieel weer goed. Dat levert interessante gebouwen op. Maar zeker zo interessant is dat de wijze waarop we de stad gebruiken de laatste vijftien jaar ook heel erg veranderd is. Er wordt gekeken naar het ontwerp van de buitenruimten, er is een systeem van fietspaden, openbare pleinen. Dat komt niet zozeer door 2001, maar heeft te maken met het bewind van de vorige burgemeester, Michael Bloomberg. Die realiseerde zich dat design de stad een betere plek kon maken." De huidige burgemeester heeft een andere prioriteit, zegt Van der Leer: meer gelijkheid brengen in de stad. "Hij kijkt heel erg naar huisvesting, hoe je zorgt dat er meer en betere woningen komen voor lagere inkomensgroepen. Maar dat is vrij problematisch. Ze hebben beloofd dat er 200.000 betaalbare woningen zouden komen; voor zo ver ik weet zijn er nog maar 4000 gebouwd."

Ongelijkheid Zelfs als het lukt om tussen de luxe woontorens ook mensen met een gewoon inkomen te laten wonen, dan nog kan de ongelijkheid in zo'n wijk het leven voor die laatsten moeilijk maken. "Je ziet dat in Chelsea, waar ik woon. Het wordt daar voor hen steeds moeilijker voor om naar de supermarkt te gaan en levensmiddelen te kopen. In dat hele segment zie je steeds meer de duurdere winkels komen." Dus de torens zijn schone schijn, en in hun schaduw gaat het slecht met de stad? "Sommige dingen gaan beter, andere slechter. Ik woon hier al twaalf jaar en ik vind het een plezieriger stad geworden, met name omdat het steeds makkelijker wordt om er te fietsen. Maar het wordt wel steeds moeilijker betaalbaar om er te wonen. Ik moet zeggen dat ik daar zelf ook over nadenk. Ik heb besloten om dan maar steeds kleiner te gaan wonen, maar dan wel heel dicht bij mijn werk, zodat ik steeds minder tijd kwijt ben met pendelen."

Fotoserie: Nieuwe New Yorkse architectuur

1. Midtown Manhattan De nieuwe woontoren One57 © Clement, Rene Zie ook de foto boven dit artikel van 220 Central Park South, een van de nieuwe hoge dunne woontorens in Midtown. David van der Leer: "Dit zijn torens voor hoge inkomensgroepen die er zelf niet wonen. Het is een interessante ontwikkeling voor de stad, maar het is problematisch dat ze er zijn. Een mooie oplossing die is voorgesteld, is om van het dak van die torens publieke buitenruimte te maken. Maar dat is er niet van gekomen."

2. Het World Observatory Het World Observatory op de 100ste verdieping van het nieuwe World Trade Center. In het midden op de achtergrond het Empire State Building. © Clement, Rene David van der Leer: "Ik vind de omgeving van het WTC fascinerend om te zien. Er zijn goede en slechte torens bij." "Ik denk nog steeds dat het sterkste aan de hele ontwikkeling daar het kunstwerk is, de lichtinstallatie die in de week voor 11 september aangaat. Die gigantisch sterke lampen die heel hoog de lucht in schijnen en de omtrekken van de verdwenen torens laten zien. Die herdenking van wat natuurlijk een heel donker deel is van de geschiedenis van New York, dat is het sterkste punt."

3. Hudson Yards Hudson Yards, een grootschalig bouwproject ten westen van Midtown Manhattan, aan de Hudsonrivier. In totaal komen er 16 wolkenkrabbers met kantoor- en woonruimte, een congrescentrum, een school en een hotel. © Clement, Rene David van der Leer: "Dit is een van de grootste ontwikkelingen in New York van de afgelopen decennia. Het is interessant dat het over een spooremplacement heen gebouwd is. Dat is in New York voortdurend de vraag: hoe kun je de stad nog verder verdichten? Esthetisch ben ik er niet helemaal weg van, al die glazen torens. Wat wel mooi is, het is nog niet helemaal af: de Culture Shed is een uitrekbaar gebouw, je maakt het groter of kleiner, afhankelijk van wat er in moet gebeuren."

4. Ground Zero Ground Zero, met het openbaar vervoerscentrum Oculus weerspiegeld in de gevel van het Millennium Hilton Hotel. © Clement, Rene De grote hal van Oculus, aanzicht omhoog uit de ondergrondse © Clement, Rene David van der Leer: "Ik vind het goed dat de overheid in New York eindelijk architectuur omarmt. Maar Oculus, een project van de staat, de gemeente en de Port Authority, heeft zo gigantisch veel geld gekost, dat ik me afvraag of je wel zoveel moet uitgeven aan architectuur."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.