Nieuw kabinet maakt werken onder minimumloon mogelijk

Iedereen gaat er op vooruit, luidt de boodschap in het nieuwe regeerakkoord. Maar dan is het nieuwe kabinet de arbeidsongeschikten en arbeidsbeperkten even vergeten. Zij komen er bekaaid vanaf. De Wajong, een uitkering voor jonggehandicapten die al vanaf jonge leeftijd kampen met een aandoening of ziekte maar wel deels kunnen werken, wordt met 5 procent gekort. En de loonkostensubsidie die het aantrekkelijker moet maken om arbeidsbeperkten in dienst te nemen, wordt afgeschaft.

Er was alom tevredenheid toen staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken de loonkostensubsidie een paar jaar geleden introduceerde. Mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, krijgen dit loon dan toch als ze gaan werken. Of zelfs meer als het cao-loon in die branche hoger ligt. De werkgever ontvangt vervolgens ter compensatie een subsidie van de gemeente.

Deze keuze voor een loonkostensubsidie heeft veel voordelen, vonden gemeenten, werkgevers en vakbonden destijds. Vooral voor degene met een arbeidsbeperking. Zo krijgt deze werknemer “een volwaardige positie op de arbeidsmarkt”, benadrukten de sociale partners. Hij verdient immers evenveel als zijn collega’s. Hij bouwt ook pensioen op en heeft recht op werknemersverzekeringen als de WW en WIA.

Loondispensatie De loonkostensubsidie kwam naast een andere regeling: de loondispensatie. Bij loondispensatie - die ook de werkgever compenseert als hij een arbeidsbeperkte in dienst neemt - ontvangt de werknemer een klein deel salaris van de werkgever -waarover geen sociale premies wordt betaald - aangevuld met een deel uitkering van de gemeente. Een voordeel van de loonkostensubsidie is dat de arbeidsbeperkte één bron van inkomsten heeft. Een zeer grote groep werknemers zal straks onder het minimumloon betaald worden. De bijstand dreigt zo het nieuwe minimumloon te worden. Job Cohen Naast het mislopen van pensioen en sociale rechten, is een nadeel van de loondispensatie, volgens Klijnsma, dat het kan gebeuren dat de arbeidsbeperkte te veel ontvangt en dat plots aan het einde van het jaar geld terug moet betalen. Of dat hij te structureel te weinig krijgt. Beide gevallen zijn nogal vervelend. Bij loonkostensubsidie regelt de gemeente de financiële afwikkeling met de werkgever. Tot verrassing van velen staat in het nieuwe regeerakkoord dat de loonkostensubsidie verdwijnt. Arbeidsbeperkten zijn straks dus weer geheel aangewezen op loondispensatie. Het aanstaande kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie denkt met deze maatregel een half miljard euro te kunnen besparen. “Het nieuwe kabinet haalt hiermee een streep door zijn eigen motto dat werk moet lonen”, reageert Job Cohen, voorzitter van Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid.

Armoedeval Met loondispensatie worden mensen met een beperking immers betaald voor hetgeen ze kunnen. Dat is altijd onder het minimumloon. De gemeente vult dat dan aan. Dat kan volgens de deskundigen niet hoger dan bijstandsniveau, wat 70 procent van het minimumloon is, want als je meer ontvangt, gaat automatisch de uitkering omlaag. Cohen: "Mensen met een beperking gaan er flink op achteruit en de armoedeval dreigt.” Cedris krijgt bijval van de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de landelijke gesprekspartner van de overheid als het gaat om beleidsontwikkeling voor uitkeringsgerechtigden. “Als het loon wordt aangevuld tot bijstandsniveau maakt het financieel gezien niet meer uit of iemand werkt of niet”, zegt Branko Hagen, beleidsadviseur bij de LCR. Cohen: “Een zeer grote groep werknemers zal straks onder het minimumloon betaald worden. De bijstand dreigt zo het nieuwe minimumloon te worden. Economische zelfstandigheid en gelijkwaardigheid met andere collega's verdwijnt zo uit beeld.” Demissionair staatssecretaris Klijnsma reageerde ook geïrriteerd op het plan van het nieuwe kabinet. “De rechtspositie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt wordt hierdoor uitgehold”, zei ze onlangs in het Eindhovens Dagblad. Nadat Klijnsma de loonkostensubsidie had ingevoerd, vroegen Kamerleden van CDA en PvdA om een extern onderzoek naar de effecten en de voor- en nadelen van zowel loonkostensubsidie als loondispensatie. Dit onderzoek is nog niet afgerond. De resultaten daarvan worden in de loop van 2018 verwacht.