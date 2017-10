Nieuw dokter Corrie-boek wil met humor seksvragen te lijf te gaan

De informatie in het boek wordt omlijst met foto’s van genitaliën, platte synoniemen voor vrijen en in het hart van het boek een popup-piemel. Niet op ware grootte’, staat erbij.

Lees verder na de advertentie

Moet dat nou?

Ja, zegt auteur Padidar. “Met humor krijg je de aandacht van kinderen. Door alles bij naam te noemen, laat je zien dat je ze serieus neemt. Bovendien: ze horen en zien het toch wel. Onderzoek wijst uit dat kinderen later aan seks beginnen en minder risico’s nemen als je ze vroeg voorlicht”, zegt Padidar.

Eerder was dokter Corrie, gespeeld door cabaretière Martine Sandifort, te zien bij het SchoolTV-weekjournaal. Verontruste ouders ondertekenden een petitie. Vorig jaar kwam ze terug met een eigen tv-programma.

De meeste voor­lich­tings­boe­ken verplaatsen zich te weinig in de be­le­vings­we­reld van kinderen, vindt Padidar.

Zelf herinnert Padidar zich dat ze als zevenjarige per ongeluk porno zag op televisie en daar een tijd lang flink van in de war was. “Ik had graag een boek gehad dat me antwoorden had gegeven. Ouders denken nogal eens ten onrechte dat hun kind geen interesse heeft in seksualtiteit en zeker van porno willen ze niks weten, maar een op de drie kinderen onder 10 jaar heeft het al wel eens gezien. Dan kun je kinderen maar beter voorbereiden.”

De meeste voorlichtingsboeken verplaatsen zich te weinig in de belevingswereld van kinderen, vindt Padidar. “Ze leggen bijvoorbeeld wel uit hoe menstruatie werkt, maar niet hoe je je kunt voelen als je ongesteld bent.”

Lees ook: Ginnegappen om piemels met dokter Corrie is niet altijd leuk