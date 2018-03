Nieuw ‘data-debacle’ drijft Facebook in het nauw

Een storm die snel kan uitgroeien tot een orkaan. Zo omschrijft analist ­Daniel Ives van GBH Insight het veronderstelde misbruik van privégegevens van vijftig miljoen gebruikers van Facebook. Het datalek is volgens hem niet zomaar een nieuw schandaal in tijden van nepnieuws en politieke beïnvloeding, maar een bedreiging van het verdienmodel van Facebook. Amerikaanse en Europese politici verwijten het bedrijf een gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

'We bouwden modellen waarmee we de innerlijke demonen van mensen konden raken' Klokkenluider Christopher Wylie

De lont in het kruitvat zijn de onthullingen van klokkenluider Christopher Wylie. In The Observer en The New York Times gaf hij dit weekend nieuwe details prijs over een project van Cambridge Analytica, dat is opgezet door de steenrijke Trump-aanhanger Robert Mercer en geleid werd door Trumps voormalig adviseur Steve Bannon. Onder valse voorwendselen verzamelde het databedrijf allerlei informatie van Facebookgebruikers om profielen te maken van Amerikaanse kiezers, zei Wylie. Het doel: hen bestoken met gerichte boodschappen om hun stemgedrag te beïnvloeden.

Om de gegevens te verkrijgen ging Wylie in zee met psycholoog Alex Kogan van de Cambridge Universiteit. Die maakte een persoonlijkheidstest waarin mensen vragen over zichzelf moesten beantwoorden. Slechts 270.000 mensen stemden toe om hun gegevens te gebruiken voor ‘wetenschappelijke doeleinden’. Wat ze niet wisten, was dat ook gegevens van hun contacten werden gebruikt. Zo verzamelde Cambridge Analytica uiteindelijk informatie van miljoenen mensen. “Daarmee bouwden we modellen waarmee we de innerlijke demonen van mensen konden raken”, zei Wylie in The Observer.

'Het wordt tijd dat Zuckerberg ophoudt zich te verstoppen' Damian Collins, conservatief Brits parlementslid