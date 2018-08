Niet stikken in de ruimte? Astronauten gebruiken ducttape

Het zou ook een spannende scene kunnen zijn in een rampenfilm. Maar in ruimtestation ISS was het donderdag gewoon zoals het ging.

Het ISS vliegt door het luchtledige, ongeveer 400 kilometer boven het oppervlak van de aarde. De bemanning lag te slapen toen de apparaten bij NASA een heel klein beetje verlies van zuurstof detecteerden. Het was niet ernstig, maar de bemanning kreeg wel meteen bij het opstaan te verstaan dat ze moesten zoeken naar een gaatje. Met hun vingertoppen bevoelden ze het hele oppervlak van het ruimtestation, tot de Duitse astronaut Alexander Gerst in de Russische ruimtecapsule Sojoez een piepkleine tochtvlaag voelde, net als bij een gaatje in een fietsband.

Waarschijnlijk is het niet problematisch voor de terugvlucht, maar voor de zekerheid wordt daar nog nader onderzoek naar gedaan

Hij hield er zolang zijn vinger op, terwijl hij met zijn collega’s een oplossing verzon. Een collega kwam al snel met ducttape. Inmiddels is het gaatje van ongeveer 2 millimeter groot gedicht met steviger materiaal: een gaasje dat is gedrenkt in epoxyhars.

Het gaatje is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een micro-meteoriet, meldde NASA. Waarschijnlijk is het niet problematisch voor de terugvlucht, maar voor de zekerheid wordt daar nog nader onderzoek naar gedaan. Volgens de vluchtleiding is er geen gevaar voor de zes astronauten aan boord van het ISS.

De vluchtleiders waren wel even geschrokken, want in 1971 stikten drie kosmonauten door een lek in de terugkerende Sojoez-capsule. Maar het gedeelte van de Sojoez-module dat nu geraakt is, keert niet terug als Gerst met zijn twee collega’s eind dit jaar richting aarde vertrekt.

