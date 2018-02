Niet naar school vanwege vakantie? Direct een boete

Van luxeverzuim is sprake als ouders een kind buiten de officiële vakanties om van school houden, bijvoorbeeld als ze een paar dagen eerder vertrekken naar het vakantieadres om files voor te zijn. Afgelopen jaar was er zo’n zesduizend keer sprake van luxespijbelaars. De boete bedraagt per kind honderd euro per dag, een bedrag dat voor een gezin kan oplopen tot maximaal zeshonderd euro bij een week spijbelen.

Op dit moment is de procedure vrij omslachtig: een leerplichtambtenaar stuurt een proces-verbaal naar het OM. Vervolgens beoordeelt de officier van justitie de kwestie en beslist of er actie moet worden ondernomen. Het kan een stuk minder ingewikkeld, vindt branchevereniging voor leerplichtambtenaren Ingrado. Als een leerplichtambtenaar in dit soort gevallen zelf een boete kan uitschrijven, wordt het OM niet onnodig belast en hebben leerplichtambtenaren er minder werk aan. Ook kost het op deze manier minder geld.

Minister Slob (onderwijs) is voorzichtig enthousiast over het idee. Tegelijkertijd vindt hij de rol van justitie ook belangrijk. “De betrokkenheid van het OM maakt duidelijk dat we er zwaar aan hechten dat ouders hun kinderen niet thuis houden. Dat kan preventief werken. Er zitten dus twee kanten aan”. De PO-Raad, de sectororganisatie voor het basisonderwijs, wil ook bij de proef worden betrokken.