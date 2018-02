Niet meer criminaliteit rondom asielzoekerscentra

Wel worden asielmigranten ­vaker verdacht van een delict dan de Nederlandse bevolking. In 2015 was dit 2,2 procent ten opzichte van 1,1 procent. Deze afwijking is volgens het rapport grotendeels te verklaren omdat onder de asielzoekers veel jonge mannen zijn in een zwakke sociaal-economische positie, die relatief vaak buiten een normaal gezinsverband leven.

Het maakt een verschil of een asielzoeker een grote kans heeft om in Nederland te blijven of niet. Asielzoekers uit ‘veilige landen’, die een grote kans hebben om te worden weggestuurd, worden vaker verdacht van criminaliteit dan asielzoekers uit landen als Syrië en Eritrea die sneller een verblijfsstatus krijgen. Een verklaring kan zijn dat deze groep meer te verliezen heeft.

De verhoogde criminaliteit rond opvanglocaties is te verklaren doordat ze in so­ci­aal-eco­no­mi­sche zwakke buurten staan waar de criminaliteit al hoog is

De criminaliteit in buurten waar opvanglocaties voor asielzoekers of statushouders staan, is hoger dan in andere buurten. Dit is volgens de ­onderzoekers te verklaren doordat onderkomens voor asielzoekers ­vaker in sociaal-economisch zwakke buurten staan, waar de criminaliteit toch al hoger ligt.

Hoewel asielzoekers vaker daders zijn van criminaliteit, neemt de kans om slachtoffer te worden van een delict niet toe rond een asielzoekerscentrum. Het WODC verklaart dat, doordat de delicten eerder ­gepleegd worden in het centrum zelf, of in de wijdere omgeving.

In 2015 moest het Centraal ­Orgaan Opvang Asielzoekers (Coa) in allerijl asielzoekerscentra openen door de komst van grote aantallen vluchtelingen. Dit leidde tot protesten. Veel verontruste omwonenden vreesden een forse toename van de criminaliteit in hun buurt.