Niet ingeënt? Dan ben je bij kinderopvang Berend Botje niet meer welkom

Kinderopvangorganisatie Berend Botje gaat als eerste kinderen wegsturen die niet zijn ingeënt tegen bof, mazelen en rode hond. Eerder besloten andere kinderopvangorganisaties al kinderen te weigeren die niet zijn ingeënt, maar Berend Botje lijkt de eerste organisatie die kinderen die al worden opgevangen, gaat wegsturen.

Lees verder na de advertentie

Dat heeft gevolgen voor ongeveer tien ouderparen, wiens kind vanaf 1 juli alleen nog welkom is met een inenting. Het nieuwe beleid geldt alleen voor die locaties waar kinderen jonger en ouder dan 14 maanden worden opgevangen. Baby’s onder de veertien maanden kunnen nog niet worden ingeënt, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor de soms dodelijke kinderziektes. Dat is geen probleem als alle kinderen in de omgeving een inenting hebben. Als dat niet zo is, is dat een risico voor de allerkleinsten.

De vraag of de kinderopvang kinderen mag weigeren dan wel wegsturen als zij niet gevaccineerd zijn, is een juridisch niemandsland

De discussie over vaccinaties in de kinderopvang loopt al jaren, maar is recent in een stroomversnelling gekomen omdat de vaccinatiegraad in Nederland snel daalt. De huidige vaccinatiegraad in Nederland is 92 procent maar om grote uitbraken van besmettelijke ziektes te voorkomen is het streven van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 95 procent. Die vaccinatiegraad beschermt de meest kwetsbaren, zoals jonge baby’s, ook als zij nog niet zijn ingeënt. Op een Haagse crèche brak begin april de mazelen uit.

De vraag of de kinderopvang kinderen mag weigeren dan wel wegsturen als zij niet gevaccineerd zijn, is een juridisch niemandsland. Organisaties mogen niet discrimineren. Maar als zij beargumenteren dat ze onderscheid maken om de volksgezondheid te beschermen, mag het wellicht wel. Dat is pas zeker als ouders naar de rechter stappen en die zich hierover uitlaat, zei Roland Pierik, universitair hoofddocent rechtsfilosofie en lid van de vaccinatiecommissie van de Gezondheidsraad, eerder tegen Trouw.

Kritisch prikken Volgens voorzitter Anne-Marie van Raaij van de Nederlandse vereniging kritisch prikken overwegen ouders van niet ingeënte kinderen om naar de rechter te stappen. Ook zouden er meerdere klachten liggen bij de Kinderombudsman en het College voor de rechten van de mens. “Het slaat natuurlijk ook nergens op,” zegt ze. “Overal kan een besmetting worden opgelopen, niet alleen op een kinderdagverblijf. Dit is een hetze die de verkeerde kant op gaat. Vaccinaties hebben risico’s en dat wordt ontkend.” De Tweede Kamer sprak zich vorig jaar zomer uit voor de mogelijkheid om kinderen die niet zijn ingeënt te weigeren in de kinderopvang en D66 werkt aan een wetsvoorstel dat duidelijk moet maken dat dit mag. Berend Botje heeft er vertrouwen in dat hun maatregel juridisch in de haak is.

Lees ook:

Weigerbeleid rond vaccinaties bij crèches is juridisch niemandsland Mogen kinderdagverblijven kinderen weren die niet zijn ingeënt tegen de mazelen? Veel crèches denken erover na na de mazelenuitbraak op een kinderdagverblijf in Den Haag. Vijf vragen over dit juridische niemandsland.