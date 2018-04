Niet iedere leerling gedijt bij leuk en gevarieerd onderwijs

Nederlandse leerlingen lezen en rekenen slechter dan hun ouders, maakte de Onderwijsinspectie vandaag bekend. De inspectie maakt zich zorgen, maar heeft geen echt sluitende verklaring voor de dalende resultaten. Daarom vroegen we aan drie leraren die al langer dan 20 jaar voor de klas staan wat er volgens hen aan de hand is.

Yvonne Aarts (49): Minder slimme kinderen zijn de dupe

Werkt 25 jaar in het basisonderwijs en is sinds 2012 coach voor basisschoolkinderen met een leerachterstand.

© janssen-fotografie

Yvonne Aarts beaamt dat het niveau van kinderen achteruit is gegaan: “De manier waarop kinderen taal- en rekenvaardigheden­­ krijgen aangereikt is veranderd. Waar vroeger een bepaalde spellingsregel een week lang werd besproken en herhaald, wordt het nu één keer uitgelegd. Vervolgens moeten kinderen­­ aan het einde van de week een dictee maken om te testen of ze het hebben begrepen. Ze krijgen veel minder tijd om stof eigen­­ te maken.”

Een reden om niet meer ouderwets te stampen is volgens Aarts dat het onderwijs tegenwoordig vooral leuk moet zijn. “De lesdagen zijn versplinterd. Een half uurtje de tafel van twee, dan een half uurtje geld tellen. Dan weer een dictee. Het was voor de slimmere kinderen vroeger soms saai, maar van hoe het nu gaat raken de minder slimme kinderen in de war. Die zijn de dupe.”