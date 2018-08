Niet het beeld, maar de spot met God ligt gevoelig

Geloof het of niet, maar een afbeelding van profeet Mohammed hangt gewoon in het Metropolitan Museum of Art in New York. Te zien voor iedereen met een kaartje. En dat is slechts een van de miniatuurschilderingen van de profeet die tot de hoogtepunten uit de kunstgeschiedenis behoren. Zijn beeltenis staat ook op prozaïscher voorwerpen: een ansichtkaart bijvoorbeeld. Zowel vroeger als nu, in kunst en kitsch, en dwars door de islamitische wereld heen, is de beeltenis van de grondlegger van de islam te vinden. Spotprenten zijn dus niet problematisch vanwege de beeltenis van de profeet op zichzelf.

Tegelijkertijd ligt het afbeelden van hun profeet onder moslims gevoelig: velen zien het als heiligschennis. Hoe zou je immers zijn grootheid kunnen evenaren? Datzelfde geldt voor voorstellingen van profeten als Adam of Jezus.

De oorsprong van wat wel het ‘beeldverbod’ heet, ligt in de begintijd van de islam. Er heerste destijds angst voor verering en afgoderij, zegt islamoloog Umar Ryad, verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. “Op het moment dat die voorschriften werden opgesteld, was het polytheïsme, waartegen de islam zich juist keerde, nog heel dichtbij. Zou je hebben toegestaan dat mensen de profeet afbeeldden, dan lag een terugkeer naar het geloof van de heidenen op de loer.”

Spot ligt gevoelig

Het is de godsdienstsatire die nog gevoeliger ligt. “Nee”, zegt Ryad, “In de Koran is nergens een verbod op het bespotten van de Profeet te vinden. Het is juist andersom – de tekst staat vol met oproepen en geboden om God en zijn boodschapper te vereren. En als de polytheïsten God bespotten, dan zegt de Koran tegen moslims: dan moeten jullie niet vervolgens ook hun goden bespotten.”

Toch bestaat er zoiets als islamitische spot, maar dan binnen de religie. De soennieten en sjiieten verschillen van inzicht over de vraag welke personen van de eerste generatie moslims dienen te worden nagevolgd. En zodoende zien sjiitische moslims, vertelt Ryad, de tweede kalief, Al-Khattab, als een soort verrader. “Dat valt bij soennieten natuurlijk niet in goede aarde. Want voor hen is hij juist bijna een heilige. Over hem werd in Egypte een tv-serie gemaakt, die voor grote discussie zorgde. Want mocht hij dan wél worden afgebeeld? Conservatieven vonden van niet, maar reformisten zeiden uiteindelijk dat het geen kwaad kon. Het zou ten dienste staan van iets goeds: onderwijs- en opvoedings-doelen.”

Of de gevoeligheid ooit zal veranderen? Ryad weet het niet. “Een geleerde kan vast met een solide redenering komen die meer ruimte voor satire biedt. Maar in deze kwestie is het gevoel van de massa, en de invloed van politiek, op dit moment sterker dan ideeën van intellectuelen. Veel moslims zien de spotprenten als onderdeel van een groter geheel: de anti-islam-campagne van extreemrechts. Daarmee zien ze het als een aanval op de islam.”