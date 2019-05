Niet geïnteresseerd in het kind, wel in de porno

In het openbaar praten over hoe hij kinderporno keek. “Voor u is het misschien moeilijk”, probeert de rechter Sander B. op zijn gemak te stellen. “Maar wij zijn gewend hierover te praten.” B. (40) wordt verdacht van het langdurig downloaden en verspreiden van verboden materiaal. Hij maakte onder meer gebruik van een online deelplatform. Zo haalde hij muziek binnen, films. En kinderporno. Uiteindelijk trof de politie 1272 illegale foto’s en 123 films aan. Vooral met meisjes tussen de acht en veertien jaar. Maar er zat ook materiaal tussen met zeer jonge kinderen.

Het is een soort nieuwsgierigheid geweest, vertelt B. de rechter. “Het wereldwijde web, je gaat verkennen: wat is er te vinden? En dit is tevoorschijn gekomen.”

Wordt hij ook seksueel opgewonden van kinderen of was het vooral de spanning van nieuwe dingen opzoeken, wil de rechter weten. “Voor de spanning en nieuwe dingen”, zegt B. “Maar u trok zich wel eens af tijdens het kijken?” “Af en toe ja.”

B. is niet de enige. Volgens schattingen kijken minimaal 30.000 Nederlanders naar afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen. Daarmee kun je gerust stellen dat Nederland een kinderpornoprobleem heeft.

Dat probleem is veelzijdig. Zo staan we bovenin de lijstjes van landen in Europa met de meeste kinderporno op servers. De Britse Internet Watch Foundation liet zich daar onlangs kritisch over uit: Nederland zou niet genoeg doen om de verspreiding van het materiaal te stoppen.

Janssen werkt bij Stop it Now!, de jongste afdeling van het EOKM. Het is een hulplijn waar mensen anoniem naartoe kunnen bellen omdat ze seksuele gevoelens hebben voor minderjarigen, omdat ze kinderporno downloaden of zich zorgen maken over iemand in hun omgeving. Vorig jaar kwamen er 360 telefoontjes binnen en werd er 122 keer via e-mail contact gezocht met Stop it Now!.

“Die groep is heel veelzijdig. Niet alle kijkers worden seksueel opgewonden. Soms is het een verzamelwoede, soms is het de drang naar spanning om de grenzen op te zoeken. Bij anderen komt het voort uit een pornoverslaving. Ze gaan op zoek naar steeds heftiger materiaal. Het zijn ook vaak mensen die zich eenzaam voelen. Ze gaan niet naar de kroeg, maar zitten achter hun computer om hun problemen niet onder ogen te komen, maar weg te ‘drinken’ met kinderporno. Waarna ze merken: dat doet me toch wel wat. Veel schrikken van zichzelf en voelen zich achteraf slecht. Maar ze kunnen het niet stoppen.”

Volgens het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) is het vooral een gevolg van de hubfunctie die Nederland speelt in de online wereld, vanwege de ligging en uitstekende internetsnelheid. Dat hier veel kinderporno op servers staat, betekent niet dat het hier ook allemaal wordt vervaardigd en bekeken.

De vraag verstoren is voor het Openbaar Ministerie ook een belangrijke reden om mensen zoals Sander B. voor de rechter te brengen en celstraffen te eisen. Komende dinsdag doet de rechtbank uitspraak in de zaak en wordt duidelijk of de strafeis van vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, ook volgens de rechter terecht is.

Het idee achter Stop it Now! is onder meer om de vraagkant van het kinderporno­probleem aan te pakken. Want zolang er naar kinderporno wordt gekeken, zijn er mensen die brood zien in het maken van het materiaal en vindt er dus misbruik plaats.

Het besef dat er een slachtoffer is komt pas later. Weinig bellers lijken erbij stil te staan dat er achter de plaatjes die zij bekijken een vreselijk verhaal van misbruik schuilgaat. Janssen: “Eigenlijk is het heel egocentrisch. Mensen praten het goed: de plaatjes die ik bekijk bestaan toch al”, ze lacht, “of ‘ik misbruik zelf toch geen kinderen?’”

“De meeste bellers zijn heel bang dat het uitkomt wat ze hebben gedaan”, zegt Janssen. “Ze hebben het over de impact op hun gezin. Ze zijn bang om ‘pedofiel’ te zijn. In de volksmond staat dit nu synoniem voor de kindermisbruiker. Wat onjuist is en stigma tot gevolg heeft.”

Enorm leed

“Achter een afbeelding en filmpje gaat enorm leed schuil”, motiveerde de officier van justitie haar eis. “Allemaal omdat er een markt voor is, omdat mensen zoals B. willen kijken.”

Jaarlijks krijgt het OM honderden zaken rond kinderporno op het bureau. Niet alle verdachten worden voor de rechter gebracht. Zo wordt er sinds een aantal jaar ook gewerkt met Indigo: het Initiatief Niets Doen Is Geen Optie. Justitie kiest er dan voor om er geen rechtszaak van te maken, maar om iemand te verplichten om mee te werken aan een behandeling. Niet iedereen komt daarvoor in aanmerking: gaat het om grote hoeveelheden materiaal of zeer ernstige beelden, dan volgt gewoon de gang naar de rechter.

“Enigszins achterhaald”, noemt Wineke Smid de aanpak. Ze is onderzoeker bij De Forensische Zorgspecialisten en gespecialiseerd in zedendelinquenten. “Indigo werkt nog vanuit het idee dat de kinderpornokijker uitgebreid moet worden behandeld om te voorkomen dat hij uiteindelijk zelf tot misbruik over gaat. Hands-on misbruik noemen we dat. Maar de overlap tussen mensen die kinderporno kijken en een hands-on delict plegen is maar klein. Het klinkt misschien raar, maar een deel van de kinderpornokijkers is niet zozeer geïnteresseerd in het kind. Ze zijn geïnteresseerd in de porno.”

‘Mensen – vooral jonge mannen zijn gevoelig voor porno – worden dat internet ingezogen en zijn alleen nog maar bezig met seks. Je kunt er voor niks ongebreideld porno kijken. Het risico is dat mensen erin verzuipen.’ Wineke Smid, onderzoeker bij De Forensische Zorgspecialisten

Volgens Smid moeten we onderkennen dat het kinderpornoprobleem niet op zichzelf staat, maar dat het onderdeel is van een veel groter pornoprobleem. “Mensen – vooral jonge mannen zijn daar gevoelig voor – worden dat internet ingezogen en zijn alleen nog maar bezig met seks. Je kunt er voor niks ongebreideld porno kijken. Het risico is dat mensen erin verzuipen. Dat ze niet meer deelnemen aan het echte leven, maar alleen nog maar achter hun computer hun ding zitten te doen. En dat ze steeds extremere beelden moeten hebben om nog opgewonden te raken.”

Smid zegt ‘vooral niet truttig te willen zijn’. Porno kijken kan ook heel leuk en positief zijn. En heus niet iedereen is verslaafd – zoals ook niet iedereen die wel eens een biertje drinkt alcoholist wordt. Maar volgens haar is het tijd voor een discussie of de mate waarin mensen nu op zoek zijn naar seks op internet wel zo goed is. “Vinden we het bijvoorbeeld normaal dat iemand die nog nooit seks heeft gehad, al wel honderden extreme pornofilmpjes heeft gezien?”

De vindbaarheid van het materiaal speelt daarin een belangrijke rol. Internet heeft niet voor niks een enorme zwaai gegeven aan het kijken naar kinderporno. Het is wijdverspreid op het reguliere web. Daar is de vraag naar jonge pornosterren sowieso groot. ‘Teen’ is de meeste gezochte zoekterm op pornosites. Dat betekent niet dat het altijd om kinderporno gaat, maar wel dat die grens in de buurt komt.