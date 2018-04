Niemand wil meer dan een euro betalen op de vrijmarkt

Jean Miree (27) verkoopt de kinderkleren van haar dochter. Lees verder na de advertentie © Maarten Hartman

Staat u hier ieder jaar? "Het is de eerste keer, best wel spannend. Speciaal voor de gelegenheid heb ik vanmiddag nog snel even oranje oorbellen gehaald, want je moet wel een beetje creatief zijn om mensen te lokken. Ik ben helemaal uit Rotterdam gekomen om kinderkleren te verkopen. Het valt me wel een beetje tegen wat de mensen willen betalen." Niemand wil meer dan één of anderhalve euro betalen Jean Miree (27)

Hoezo? "Ik heb hier allerlei leuke kleertjes liggen van de Zara, River Island en ook wel duurder. Ik dacht: ik doe het weg voor de helft of een derde van de nieuwprijs. Sommige dingen zijn maar een paar keer gedragen. Nou, nee dus. Niemand wil meer dan één of anderhalve euro betalen. Ik heb ook veel kinderschoentjes. Sommige kostten nieuw zo'n twintig euro."

U heeft best een berg kinderkleren meegenomen. "Kinderen groeien ook zo ontzettend snel. Voor je het weet, zijn ze er weer uit. En dit is nog lang niet alles, ik heb thuis nog veel meer staan."

Wat gaat u met het geld doen? "Ik ga over een paar maanden op vakantie naar Curaçao. Dit is een zakcentje om dan uit te geven."

Noud Crijns (12) en zijn broer Krijn (9) spelen gitaar (Noud) en verkopen wafels (Krijn). © Maarten Hartman

Levert muziek maken een beetje geld op? Noud: "Ik speel latin, 'Guantanamera' bijvoorbeeld, een volkslied uit Cuba. Vorig jaar deed ik het ook. Toen verdiende ik in totaal zestig euro. Straks komt mijn oudere broer ook nog. Hij speelt trompet. We spelen solo en ook duo's voor de mensen." Krijn: "We gaan zo ook nog wafels verkopen. Dat mag ik doen van mijn moeder. Vanmiddag zijn we druk bezig geweest om ze te maken. Ze zijn erg lekker geworden, vind ik. Wilt u er een proeven? Maar we moeten wel een beetje oppassen, je mag niet meer zomaar eten verkopen." Ik ben niet zo van het geld uitgeven Noud Crijns (12) Noud: "We verkopen ook nog wat oude kleren, speelgoed en spelletjes waarmee we niets meer doen. Dat moest van onze moeder. Ik weet niet of dat wel wat oplevert, we hebben nog niet zoveel verkocht. Met muziek maken verdien je meer dan met spulletjes verkopen, heb ik al gemerkt."

Wat gaan jullie met het verdiende geld doen? Noud: "Ik spaar alles."

Koop je echt helemaal niets? Noud: "Nee, ik zet altijd al mijn geld op de spaarrekening. Ik ben niet zo van het uitgeven."

Marianne Oldekamp (53) verkoopt hier al meer dan dertig jaar spullen. © Maarten Hartman

U heeft er een paar pittige seksfilms bij liggen. "Ik ben benieuwd voor wie. Ik wil er toch wel een euro voor hebben."

Komen ze uit uw eigen collectie? "Alles wat ik hier te koop aanbied, heb ik gevonden bij het grofvuil, die films ook. Je wilt niet weten wat de mensen weggooien. Ik scharrel al dingen bij elkaar sinds mijn negentiende - al zo'n dertig jaar dus. Ik verzamel het hele jaar door. Thuis heb ik nog dertig bananendozen staan." Soms houdt de politie me aan: 'Mevrouw, wat bent u aan het doen? Marianne Oldekamp (53)

Waarom verzamelt u? "Het geeft me een adrenalinekick als ik weer iets vind. Ik noem mezelf ook wel eens 'de rat'. Zie je die roze jurk? Die vind ik prachtig. Het kostbaarste wat ik bij me heb, is een digitaal fotolijstje. Iedere paar seconden kun je een andere foto laten zien. Moet wel 15 euro opleveren, denk ik."

Kijken mensen nooit vreemd op als u tussen het vuilnis snuffelt? "Soms houdt de politie me aan: 'Mevrouw, wat bent u aan het doen?'"

Hoeveel denk u dat uw kraam bij elkaar waard is? "Toch wel 175 euro."